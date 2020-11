Défenestration de Sarlat : 25 ans de réclusion contre Mohamed Ouis, le principal accusé

C'est l'épilogue dans l'affaire de la défenestration de Sarlat, où une femme de 38 ans était morte après s'être défenestrée d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble de Sarlat. C'était le 20 juillet 2017. Amara Boulouha, c'est son nom, avait été menacée physiquement et verbalement, sur fond de dette de drogue.

La cour d'assises jugeait trois accusés depuis lundi pour tentative d'extorsion avec violence ayant entraîné la mort et complicité.

Photo d'Amara Boulouha, la victime - Proches de la victime

L'avocate générale avait demandé 25 ans de réclusion criminelle contre Mohamed Ouis, assortie d'une peine de sûreté de moitié et d'une interdiction définitive de territoire français à l'issue de sa peine. Et 2 ans de prison ferme et 3 avec sursis pour Audrey Gendé et son ex compagnon Jérémy Malfois, poursuivis pour complicité.

Après près de 4 heures de délibaration, Mohamed Ouis, le principal accusé, a finalement écopé de 25 ans de réclusion criminelle sans peine de sûreté et une interdiction de porter une arme pendant 5 ans.

Ses deux co-accusés, l'ex couple Audrey Gendé et Jérémy Malfois, jugés pour complicité écopent quant à eux de 2 ans ferme et 3 avec sursis pour Audrey Gendé et 3 ans ferme et 2 avec sursis pour Jérémy Malfois. A noter que pour les deux complices, aucun mandat de dépôt n'a été délivré à l'audience.