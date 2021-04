Thierry Casasnovas, le youtubeur catalan qui affole les autorités

Il faudrait toute une vie pour faire le tour de "l'œuvre" de Thierry Casasnovas. Forte de 531.000 abonnés, sa chaîne Youtube regorge de plusieurs centaines de vidéos. Seul face à la caméra, ce natif de Perpignan installé à Taulis, en Vallespir (Pyrénées-Orientales), y distille sa vérité pour rester en bonne santé. Pour en finir avec le diabète, l'arthrose ou les infections urinaires, une seule recette : pratiquer régulièrement le jeûne et s'alimenter de fruits et légumes crus.

Son audience exponentielle (plus de 80 millions de vues), ainsi que son discours anti-vaccin et anti-médicaments, inquiètent les autorités en ces temps de pandémie. Depuis juillet 2020, ce naturopathe sans aucune formation médicale est visé par une enquête pour "mise en danger de la vie d'autrui", ouverte par le Parquet de Paris. À ce jour, aucune plainte n'aurait été déposée contre lui.

Que lui reproche-t-on ?

Selon les autorités, Thierry Casasnovas est l'une des figures les plus emblématiques des "nouvelles tendances sectaires". Ces dernières années, il est la personnalité "la plus signalée" auprès de la Miviludes, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Depuis 2011, "plus de 600 saisines ont été enregistrées à son encontre, dont 70 en 2020", selon le Ministère de l'Intérieur.

à lire aussi Coronavirus : la Miviludes alerte sur les mouvements sectaires qui prospèrent avec la pandémie

Selon l’UNADFI (Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes), le discours de Thierry Casasnovas pourrait conduire à "un phénomène d'emprise" et inciter des malades à stopper leurs traitements. À titre d'exemple, le site Futura sciences rapporte le cas d'un adolescent diabétique hospitalisé dans un état grave "après avoir suivi les conseils" du youtubeur.

Un discours radical

Au fil de ses vidéos, Thierry Casasnovas développe un discours radicalement opposé à la médecine conventionnelle. À longueur d'interviews, le youtubeur décrète que "la maladie n'existe pas" et que la plupart des médicaments sont "dangereux" ou "inefficaces" ; "aucun médicament n'a jamais guéri personne".

Thierry Casasnovas est depuis 2020 élu municipal de Taulis, dans les Pyrénées-Orientales © Maxppp - Michel Clementz

Radicalement opposé à la vaccination et au dépistage, il accuse les laboratoires pharmaceutiques de s'entendre entre eux pour "fourguer leurs merdes qui détruisent les organismes". Au fil des ans, il s'est rapproché des milieux conspirationnistes d'extrême-droite. En juin 2020, Dieudonné lui a remis une "Quenelle d'or" dans la catégorie "Lanceurs d'alerte".

Quelques citations tirées de ses vidéos

Sur le Covid-19 : "Si j’étais ministre de la Santé, ce serait réglé rapido : bain froid et jeûne pour tout le monde." (2020)

: "Si j’étais ministre de la Santé, ce serait réglé rapido : bain froid et jeûne pour tout le monde." (2020) Sur le VIH : "Ce n'est pas faire du conspirationnisme que de dire que le virus du sida n'existe absolument pas." (2015)

: "Ce n'est pas faire du conspirationnisme que de dire que le virus du sida n'existe absolument pas." (2015) Sur la vaccination : "C'est un facteur de dégénérescence massif des organismes et surtout, on n'en a pas besoin." (2015)

: "C'est un facteur de dégénérescence massif des organismes et surtout, on n'en a pas besoin." (2015) Sur la chimiothérapie : "Elle n'apporte qu'une seule chose, c'est 50.000 euros à la personne qui va la vendre. Par contre, c'est du poison massif que tu injectes dans les veines." (2015)

: "Elle n'apporte qu'une seule chose, c'est 50.000 euros à la personne qui va la vendre. Par contre, c'est du poison massif que tu injectes dans les veines." (2015) Sur le dépistage du cancer du sein : "Il y a de fortes chances, de fortes probabilités que les mammographies causent les cancers du sein. En tout cas, qu'elles soient des facteurs prépondérants dans l'apparition de cancers du sein." (2016)

: "Il y a de fortes chances, de fortes probabilités que les mammographies causent les cancers du sein. En tout cas, qu'elles soient des facteurs prépondérants dans l'apparition de cancers du sein." (2016) Sur le dépistage du cancer de la prostate : "À partir de 50 ans, nous les hommes, devons accepter de faire un toucher rectal. Un fist fucking ! Les personnels soignants sont payés pour faire du fist fucking à des vieux hommes. C'est réellement ça, votre définition de la santé ?" (2020)

: "À partir de 50 ans, nous les hommes, devons accepter de faire un toucher rectal. Un fist fucking ! Les personnels soignants sont payés pour faire du fist fucking à des vieux hommes. C'est réellement ça, votre définition de la santé ?" (2020) Interrogé sur la possibilité d’un bras amputé de repousser : "Des cellules souches, tu en as en permanence dans ton organisme. Tu as tout le programme pour reconstruire un bras donc il n’y a aucune raison pour que le bras ne se reconstruise pas."

Quelle est sa formation ?

Dans plusieurs vidéos sur Youtube, Thierry Casasnovas reconnaît être "un pur autodidacte" ; "si tu es passionné par quelque chose, pas besoin de faire des études". Pour distiller à longueur d'années ses conseils de santé à des centaines de milliers d'internautes, le youtubeur ne peut donc se prévaloir d'aucun diplôme. Mais il met en avant des heures de recherches sur Internet.

Dans le domaine médical, son cursus se limite à deux stages de formation aux Etats-Unis au sein de l'institut Bernard Jensen et de l'école de Robert Morse, deux écoles de naturopathie à la réputation controversée. Pour le reste, Thierry Casasnovas indique avoir suivi des études supérieures de physique à l'université de Perpignan et reconnaît avoir décroché ses diplômes parce qu'il était "un bon tricheur".

Quel est son parcours ?

La meilleure publicité de Thierry Casasnovas, c'est sans doute lui-même. En dix ans, sa transformation physique est impressionnante. À 47 ans, il en paraît dix de moins. Et son allure aux faux airs de Richard Virenque n'a plus rien à voir avec celle de ses premières vidéos en 2011, lorsqu'il arborait un look de vagabond édenté et maladif.

Même si son récit a parfois varié, il ne fait aucun doute que Thierry Casasnovas a été gravement malade dans les années 2000. Menant une vie de bohème et pratiquant la profession de boulanger itinérant dans les Pyrénées-Orientales, ce fils d'enseignants aurait contracté une infection à la salmonelle lors d'un voyage au Maroc. Le début d'une descente aux enfers.

Thierry Casasnovas en 2011, lors de l'une de ses premières vidéos © Radio France - François DAVID

Dans les sept années qui vont suivre, Thierry Casasnovas affirme avoir souffert, simultanément, d'une tuberculose, d'une hépatite C et d'une pancréatite aigüe. "J'avais perdu la moitié de mon poids puisque je pesais à peu près 30 kilos pour 1m75", détaille-t-il dans une interview en 2015 au site spécialisé "La France crue". "Je ne pouvais plus marcher, j'ai enchaîné plusieurs arrêts cardiaques."

Considéré comme "un cas désespéré pour la médecine conventionnelle", le Perpignanais décide d'envoyer valser les hôpitaux et les médicaments. Il a 33 ans, et désormais il ne mangera plus que des aliments crus. Dans la foulée, il crée l'association "Régénère" et démarre sa carrière de vidéaste pour "partager son expérience".

Une entreprise florissante dans un village du Vallespir

Au fil des ans, la petite entreprise n'a cessé de se professionnaliser. Les vidéos tournées au départ avec un simple téléphone portable "scotché sur un morceau de bois" sont aujourd'hui dignes d'une agence de communication. Quatre salariés ont rejoint la structure, qui ferait aussi travailler une quinzaine de collaborateurs extérieurs.

Outre des revenus publicitaires conséquents tirés de sa chaîne Youtube (plus de 80 millions de vues), Thierry Casasnovas tire l'essentiel de ses ressources des sessions de formation qu'il organise en Vallespir.

La dernière en date, en février 2019, juste avant le premier confinement, affichait complet. Pour 700 euros (hors hébergement), les participants ont pu bénéficier de six journées de stage pour comprendre "la clé de la régénération". Au programme : cours théoriques, cours d'anatomie "par la palpation", bains froids et buffets de légumes crus.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux "stages" sont désormais proposés en distanciel. Pour une session "amour des enfants" ou "cure de jouvence", il faut débourser entre 300 et 350 euros. Dans un interview au JDD, le "maître-formateur" assure en "vendre plusieurs centaines par an".

Élu municipal dans son village de Taulis

Mais la galaxie commerciale ne s'arrête pas là. Thierry Casasnovas touche aussi des commissions sur les compléments alimentaires et les extracteurs de jus qu'il recommande sur son site Internet, et dont certains dépassent les 1.000 euros.

Depuis peu, il édite un magazine papier. Et pour loger ses stagiaires, il a fait récemment l'acquisition de deux mas du coté de Maureillas-las-Illas. Selon la Dépêche du Midi, son entreprise aurait réalisé "en 2019 un bénéfice de 645.812 euros".

Depuis 2020, Thierry Casasnovas a ajouté une corde à son arc : il est conseiller municipal de Taulis, village du Vallespir peuplé d'une cinquantaine d'habitants. Avec 24 voix (soit 71 % des suffrages exprimés), il a été élu dès le premier tour.