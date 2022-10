Défiguré pour une simple réflexion dans la file d'un fast-food à Alès

Medhi a reçu une ITT (Incapacité Temporaire Totale) de 45 jours et ses graves blessures au visage le conduisent ce lundi matin à la pose chirurgicale d'une plaque pour réparer sa fracture orbitale

Il y a 11 jours très exactement, Medhi, un lycéen de 18 ans, a été agressé à la sortie des cours à Alès, dans le Gard. Une bagarre avec d'autres jeunes pour une simple réflexion dans la file d'attente d'un restaurant rapide. La remarque, futile, a suscité un déchaînement de violence en retour. Medhi a reçu une ITT (Incapacité Temporaire Totale) de 45 jours et ses graves blessures au visage le conduisent ce lundi matin à la pose chirurgicale d'une plaque pour réparer sa fracture orbitale. "Je suis choquée, je ne reconnais pas mon enfant, confie sa mère sur FB Gard Lozère_, il est défiguré_."

"Il y avait un groupe derrière, je ne les avais pas du tout remarqués. Ils m'ont sauté dessus, mis une balayette, des coups de pied, des coups-de-poing" Mehdi.

L'altercation est partie d'une remarque à un jeune qui doublait tout le monde dans la file. La bagarre a finalement lieu jardin du bosquet, à la sortie des cours, soit à une quinzaine de minutes du restaurant rapide.

Leila, la maman de Mehdi - qui a bien cru y perdre son fils - a accepté de se confier, sur France Bleu Gard Lozère. "On est dévasté, on est en colère (...) j'espère que justice sera faite."

"La première que je l'ai vu aux urgences, je ne l'ai pas reconnu. Sa tête... ce n'était pas mon gamin. Il a eu de la morphine (...) On l'a vu partir (...) Tout ça pour une place au Mac Do, je ne comprends pas," la maman de Mehdi, sur France Bleu Gard Lozère.

Difficile d'évoquer cette bagarre qui a mis aux prises le jeune Medhi avec plus d'une dizaine d'autres. Des jeunes qui ont tous pris la fuite et sont activement recherchés par la police. Hicham, son père et toute la famille de Medhi sont encore très choqués. "Je veux que ces jeunes payent le mal qu'ils ont fait. Mehdi, mon fils, qu'a-t-il fait pour mériter autant de violence ? C'est de la violence gratuite."

"J'ai eu des échos, ils étaient quinze garçons. Parmi eux, aucun n'avait de raison, il n'y en avait pas un peu intelligent ? Aucun n'avait de cerveau qui marche ? Je ne lâcherai pas l'affaire. J'attends que justice soit rendue. Je suis le premier à savoir pardonner. Mais là, je ne peux pas pardonner l'impardonnable, ce n'est pas possible", Hicham, le papa.

