Défilé du 14 juillet à Poitiers : le port du masque sera obligatoire pour les spectateurs

Après une cérémonie restreinte l'an dernier, épidémie de coronavirus oblige, les militaires poitevins vont pouvoir parader ce mercredi matin de l'hôtel de ville de Poitiers jusqu'à la préfecture à l'occasion de la Fête nationale. Ils seront une trentaine de militaires du Régiment d'Infanterie-Chars de Marine à défiler à Poitiers, aux côtés de la bagad de la 9 BIMa, de gendarmes et de sapeurs-pompiers. Cette cérémonie du 14 juillet débutera à 10h30 place Leclerc. Elle sera ouverte au public, mais celui-ci devra porter un masque et respecter les règles de distanciation.

Un moment d'échanges entre militaires et citoyens

Ce défilé, traditionnel, est l'occasion pour les militaires d'honorer leurs frères d'armes, blessés ou morts en opération. "Le 14 juillet, c'est toujours le moment où l'on se rappelle le sacrifice de ceux qui se sont engagés", explique le colonel Serge Camus, qui commande le RICM à Poitiers. C'est aussi un moment propice pour entrer en contact avec les spectateurs et spectatrices venus assister aux commémorations. Les militaires peuvent en effet discuter avec le public, répondre à quelques questions d'enfants curieux. "C'est ça qui nous fait plaisir", salue le colonel, qui commandera les troupes ce mercredi lors du défilé militaire. "Cette année a une saveur particulière car les célébrations de l'année dernière avaient été bien réduites du fait de la crise sanitaire et tout au long de l'année un certain nombre de commémorations nationales ont été extrêmement réduites en termes de visibilité des Armées, comme le 11 novembre et le 8 mai", ajoute le colonel Serge Camus.

Des élèves de l'ENSOA sur les Champs-Élysées

Cette année, aucun militaire du RICM ne défilera sur les Champs-Élysées, à Paris. Une centaine d'élèves de l'ENSOA sera en revanche présente dans le cortège parisien. D'autres sous-officiers défileront à Bordeaux ou à Saint-Maixent.