Défilé du Père-Cent interdit dans les Vosges : dix lycéens interpellés

Si traditionnellement les défilés festifs de jeunes, cent jours avant le baccalauréat, bien que tolérés ne sont jamais autorisés, "cette année plus que jamais ces rassemblements sont dangereux" selon la préfecture des Vosges.

(Image d'illustration) Plus possible pour les lycéens, compte tenu de la situation sanitaire de fêter le traditionnel Père-Cent, cent jours avant le baccalauréat

Dans un communiqué ce vendredi 19 mars, la préfecture des Vosges indique qu'"une dizaine de lycéens ont été interpellés" à Epinal.

Des rassemblement interdits par la préfecture

Selon les autorités, des jeunes rassemblés sur la voie publique, déguisés pour le Père-Cent, "ont refusé de se disperser et de rejoindre leur établissement. Une dizaine d'entre eux , les plus virulents ont fait l'objet d'une interpellation".

La traditionnelle fête des cent jours avant le baccalauréat, "bien que tolérée chaque année, n'est jamais autorisée" et cette année, la préfecture évoque des "rassemblements particulièrement dangereux et irresponsables" compte tenu de la situation sanitaire et du risque de contamination à la Covid-19.

Le lycée Malraux de Remiremont fermé en raison de la découverte de cas Covid très contagieux

"Dans le département, la situation épidémique se dégrade", peut-on lire encore dans le communiqué, en raison de la présence de variants dès contagieux. Le lycée Malraux de Remiremont est fermé après la découverte de plusieurs cas.

Toujours selon les autorités, même masqués, les lycéens ne respectent pas les gestes barrières. La préfecture avait prévenu, toute personne qui ne respectera pas la décision d'interdiction peut être condamnée à payer une amende de 135 euros.