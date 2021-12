Défricher 16 Ha de forêt pour bâtir des maisons : le projet "Domaine Lartigue" fait débat à Cestas

Le futur lotissement "Domaine Lartigue" n'est pas encore sorti de terre qu'il provoque déjà une levée de boucliers à Cestas, au sud-ouest de Bordeaux. Le projet immobilier porté par un promoteur de Mérignac prévoit de déboiser 16 hectares de pins dans le quartier Gazinet pour y bâtir 325 habitations dont 227 logements sociaux. Les parcelles concernées sont situées entre l'ancienne route d'Arcachon, au croisement du Pacha, et l'autoroute A63 en direction de Bayonne. L'enquête publique sur l'autorisation de défrichage prend fin ce mercredi.

"Inacceptable et rétrograde, ubuesque et hors du temps" (Association Gazinet Cestas Avenir)

"C'est l'équivalent de plus de 15 terrains de football qui vont être artificialisés", explique Stéphane Dupin, président de l'association d'opposants Gazinet Cestas Avenir. Cet habitant dénonce un projet "rétrograde" par rapport à "la Cop26 et la théorie des petits pas qui veut que - moins on déforeste et mieux c'est pour notre avenir".

« Inacceptable » pour Stéphane Dupin, président de l’association d’opposants Gazinet Cestas Avenir © Radio France - Jules Brelaz

L'association qui fédère une centaine d'habitants de Cestas rappelle que "le lotissement serait situé sur un corridor écologique qui relit les bois des Landes du Sud avec les bois de Pessac et Haut-Lévêque où se trouve un parcours santé remarquable du CHU de Bordeaux pour les soins de suites et de réadaptation".

"La loi nous impose d'avoir 25% de logements sociaux !"

En réponse aux détracteurs du projet, la municipalité de Cestas rappelle d'abord que la commune compte 6.000 hectares de forêts. Elu depuis 49 ans, le maire PS Pierre Ducout affirme avoir préempté et acquis au nom de la collectivité 1.000 hectares de forêts "intéressantes au point de vue environnement notamment tous les bords de l'Eau Bourde", l'affluent de la Garonne qui prend sa source à Cestas.

"Là ce sont 15 hectares qui n'ont rien de particulier" (Pierre Ducout, maire de Cestas)

Le maire socialiste reconnaît la présence dans ces bois de quelques sangliers, "des animaux qui causent beaucoup de problèmes". L'élu défend également le projet immobilier car il répond au manque de logements sociaux.

Pierre Ducout, le maire de Cestas, élu depuis 49 ans à la tête de la municipalité. © Radio France - Jules Brelaz

"On est obligé d'obéir à la loi, le gouvernement actuel a gardé ces 25 % d'obligations d'avoir à terme des logements locatifs sociaux et qui plus est, il y a également un certain nombre de besoins pour nos concitoyens pour se loger", explique Pierre Ducout.

"227 logements sociaux au même endroit c'est tout sauf de la mixité" (Association Gazinet Cestas Avenir)

L'association Gazinet Cestas Avenir pointe aussi du doigt ces parcelles qui appartiennent au maire et qui font partie des terrains vendus au promoteur immobilier. "Ça ne concerne que 300 mètres carrés", répond l'élu socialiste. "Dans une deuxième phase du projet, ce serait plutôt plusieurs hectares qui lui appartiennent qui seraient défrichés", insiste l'un des opposants.

"Il se trouve que j'habite Cestas, je suis né ici, ma famille aussi, ma ferme de mon grand-père... Moi je ne suis pas demandeur mais c'est juste que par rapport aux besoins globaux et aux documents d'urbanisme antérieurs à mes mandats, il y avait des zones de constructions qui sont prévues et possibles", conclut Pierre Ducout.

La préfète de la Gironde devrait donner sa décision sur l'autorisation de défrichement d'ici le mois de février. Le promoteur déposera ensuite un permis de construire en mairie de Cestas. Une deuxième enquête publique sera alors mise en place avant un éventuel début des travaux en septembre 2022.

En l'espace de dix jours, la pétition diffusée en ligne par les opposants a récolté plus de 1.500 signatures.