Dégâts et coupures d'électricité en Creuse après l'orage de grêle

Pas de blessés, mais des dégâts surtout concentrés sur l'agglomération guérétoise. Plusieurs arbres sont tombés ce samedi soir, privant d'électricité jusqu'à 2.500 foyers..

C'est un impressionnant orage qui a traversé la moitié Est de la Creuse ce samedi soir vers 19h, avec de la grêle apparemment concentrée sur Guéret et ses alentours. Tombés abondamment, certains grêlons avaient la taille de balle de golf, provoquant des dégâts sur des voitures, des gouttières et dans les jardins, notamment dans le village de Peuronçeau au Sud de Guéret. Les pompiers sont intervenues sur plusieurs caves inondées à Guéret et Sainte-Feyre.

C'était affreux on a cru que c'était l'apocalypse ! des grêlons gros comme des oeufs de caille pendant trois quarts d'heure. Les voitures, les gouttières et jardins sont troués - Témoignage d'Evelyne, qui habite route de Chabrières

A Saint Fiel, certains habitants décrivent le passage d'une tornade. Un chêne s'est couché sur la route principale, emportant un câble EDF, et privant des centaines d'habitants d'électricité. Des arbres sont tombés aussi à Crocq, Néoux et Maisonnisses.

Photos de la grêle prises par les Creusois et postées sur la page Facebook de France Bleu - Capture d'écran

Près de 500 foyers toujours privés d'électricité

D'après la société Enedis, jusqu'à 2.500 foyers creusois ont été privés d'électricité juste après l'orage, la plupart ont été raccordés rapidement. Ce dimanche matin, 463 maisons sont toujours coupées, essentiellement sur les communes de La Cellette et Tercillat. Quelques maisons sont aussi touchées à Bussière Nouvelle, Moutier-Malcard, Rougnat et Mérinchal. Enedis espère bien raccorder tout le monde d'ici ce dimanche soir.