Dégâts, plaintes et interpellation : ce que l'on sait des incidents en Lorraine après la mort de Nahel

Des heurts ont éclaté en Lorraine, suite à la mort de Nahel, 17 ans, tué lors d'un contrôle de police à Nanterre. La nuit de mercredi à jeudi a été agitée, avec des voitures brûlées et des tirs de mortiers d'artifice en direction des forces de l'ordre.

ⓘ Publicité

Plus de 300 000 euros de dégâts à Mont-Saint-Martin

À Mont-Saint-Martin, dans le Pays-Haut (Meurthe-et-Moselle), la situation a été particulièrement tendue. Le bâtiment qui abrite le Sessad (Service d'aide aux personnes déficientes mentale) a été incendié. Inauguré en 2019, le bâtiment avait coûté 350 000 euros. La mairie a essuyé des tirs de mortiers d'artifice, et il y a des traces d'effractions dans l'école Jean de La Fontaine, où des vitres ont été cassées. Une dizaine de voitures ont été incendiées. L'une d'elle devant le collège, dont le préau a été abîmé.

A Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), les dégâts sont estimés à plus de 300 000 euros. © Radio France - Julie Seniura

Les policiers pris pour cible à Vandoeuvre

Des incidents ont également éclaté à Vandoeuvre. Dans cette commune de la métropole de Nancy, les policiers ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice. Des poubelles et des véhicules ont également été incendiés. Le maire de la ville Stéphane Hablot confie à France bleu Lorraine avoir été informé vers 23h, il lance ce jeudi un appel au calme : "On tend le dos, quand il y a une colère qui perdure, ça peut se poursuivre dans les jours qui viennent."

Cocktails Molotov et battes de baseball

Des voitures ont été incendiées et du mobilier urbain dégradé dans les quartiers sensibles de plusieurs villes de Moselle. Dans l'agglomération messine, les tensions ont été signalées dans les quartiers de Borny et Bellecroix à Metz et à Woippy.

Nuit agitée également dans le quartier du Haut-du-Lièvre, dans la métropole de Nancy. Sur place, le bureau de police a été attaqué.

A Thionville, selon le maire Pierre Cuny, les incidents ont duré une bonne heure et se sont concentrés sur un seul quartier. Une voiture de police municipale a été visée par des tirs de mortiers. Les policiers en intervention décrivent des émeutiers casqués, armés de battes de baseball et qui jetaient des cocktails Molotov.

À Fameck (Moselle), une dizaine de poubelles ont été incendiées, ainsi qu'une voiture. Même chose du côté d'Uckange (Moselle), où l'on recense sept véhicules brulés, et des gendarmes et pompiers pris pour cible. Des tags d'incitation à la violence ont également

ll y a également eu des échauffourées à Longwy (Meurthe-et-Moselle), Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) ou encore dans le quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy, jusqu'au petit matin. En Moselle-Est, la nuit a été agitée à Forbach, Berhen-lès-Forbach et Faulquemont. Un embrasement qui s'est étendu jusqu'à Sarrebourg avec une palette incendiée sur la chaussée.

A Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), des inscriptions font directement référence à la mort de Nahel. © Radio France - Julien Penot

Une interpellation en Moselle

Plusieurs plaintes ont été déposées par les élus de Moselle, c'est notamment le cas à Uckange.

En Moselle, la police a procédé à une interpellation, à Metz. Le Préfet du département rappelle la volonté d'apaisement et la fermeté des services de l'État dans la lutte contre les violences urbaines.