Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue lundi et mardi à Lille après les dégradations de plusieurs commerces de viande et de poisson ces derniers mois. Une femme de 21 ans sera jugée prochainement.

Lille, France

Six militants de la cause animale ont été interpellées lundi et mardi à la suite de plusieurs dégradations de commerces de viande et de poisson ces derniers mois. Une femme de 21 ans a été présentée au parquet de Lille et sera jugée prochainement.

Depuis le mois de mai dernier, plusieurs boucheries, poissonneries, restaurants de viande, ont été visés par des actes de vandalisme, des dégradations et des tags.

Faux sang et vitrines brisées

Lors des premières actions, au printemps, plusieurs commerces avaient été aspergés de faux sang, et à partir de la mi-mai, des actions plus violentes ont eu lieu : des vitrines brisées, accompagnées de tags "stop au spécisme", c'est à dire le fait de considérer l'homme supérieur à l'animal.

Après enquête de la sûreté urbaine de Lille, six personnes ont donc été interpellées cette semaine, dans le cadre de trois actes de vandalisme : sur une boucherie du Vieux Lille, une poissonnerie, et un restaurant du centre-ville, faisant partie d'une chaîne spécialisée dans la viande de canard.

Une activiste confondue par des traces ADN

Tout au long de leur garde à vue, les suspects ont souhaité garder le silence, mais les enquêteurs ont considéré que les charges qui pesaient sur une femme de 21 ans étaient suffisantes. Il s'agirait de traces ADN et de résultats d'écoutes téléphoniques.

La jeune femme a donc été déférée au parquet de Lille, qui a choisi une procédure simplifiée : une convocation par procès verbal. Elle sera jugée le 14 décembre devant le tribunal correctionnel, pour dégradations volontaires en réunion.