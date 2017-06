Dégradation de la tombe du Général de Gaulle : l'auteur condamné à un an de prison avec sursis

L'homme qui a dégradé la tombe du Général de Gaulle a été condamné à un an de prison avec sursis, ce vendredi, par le tribunal de Chaumont. Lors de l'audience, il s'est excusé. Samedi dernier, il avait craché sur la tombe et brisé la croix religieuse qui la surplombait.

L'homme qui a dégradé la tombe du Général de Gaulle samedi dernier a été condamné ce vendredi à un an de prison avec sursis, rapporte franceinfo, citant une information de France 3. Le procureur de la République de Chaumont avait requis six mois de prison ferme et six mois avec sursis.

Le prévenu s'est excusé

Le prévenu, qui était jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Chaumont (Haute-Marne), s'est excusé. Il avait été interpellé avec une femme mardi soir, trois jours après avoir dégradé la tombe du Général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises. D'après les images de vidéosurveillance, il avait craché dessus et brisé la croix religieuse qui la surplombait.