Dégradation des antennes relais dans le Tarn : la situation totalement rétablie

Fin de la galère pour les abonnés SFR et Bouygues dans le Tarn. Cinq jours après l'incendie volontaire sur deux pylônes antennes relais à Albi, la préfecture du Tarn annonce ce soir un rétablissement complet de la situation. Plus de 50.000 personnes abonnées au service téléphonique citées précédemment ne pouvaient plus appeler les numéros d'urgences et devaient passer par le 112.

La totalité des sites dégradés est de nouveau en service, sur deux pylônes, l'un aura dû être remplacé par les services de téléphonie mobile. La préfecture du Tarn avait annoncé un retour à la normale il y a deux jours.