Dégradation du centre de vaccination d'Audincourt : "Aucune intention malveillante" selon l'adolescent arrêté

"Aucune intention malveillante" ou "politique" derrière son geste. C'est ce qu'a déclaré lors d'une audition dans le cadre de l'enquête l'adolescent de 17 ans interpellé mardi soir et suspecté d'avoir causé la coupure d'électricité au centre de vaccination d'Audincourt. La procureur de la République, Ariane Combarel, l'indique dans un communiqué ce jeudi 22 juillet.

Elle y décrit également un geste qui s'apparente plus à une bêtise d'adolescent qu'à un acte revendicatif d'un opposant à la vaccination, et précise d'ailleurs qu'"aucun élément ne relie le mineur à un quelconque mouvement de mise en cause de la vaccination".

Information judiciaire ouverte pour "tentative de destruction de biens destinés à l'utilité publique"

Le jeune homme se serait approché "par curiosité" du coffret d'alimentation électrique du centre de vaccination, qui n'était pas verrouillé. Il aurait déclenché une alarme après avoir touché à certaines commandes. C'est alors que "paniqué", il aurait manipulé les disjoncteurs "ce qui a fait taire l'alarme", avant de quitter les lieux "sans avoir aucune conscience que son geste pouvait mettre en péril les vaccins stockés", a expliqué le jeune homme pendant son audition, qui a donc affirmé ne pas avoir eu "d'intention malveillante" ou "politique".

Une information judiciaire a été ouverte pour "tentative de destruction de biens destinés à l'utilité publique", afin "d'approfondir les investigations", écrit Ariane Combarel.

Arrêté mardi par la police municipale

Le parquet de Montbéliard a requis le placement sous contrôle judiciaire de l'adolescent. Il avait été arrêté mardi par l'équipe de police municipale qui surveille le site, selon Martial Bourquin, le maire d'Audincourt. Le jeune homme "tournait autour des lieux", explique l'élu et a été reconnu par les agents municipaux.

Plusieurs milliers de vaccins avaient été mis en péril par cette coupure de courant. Après analyse, l'ARS a indiqué mercredi qu'ils n'avaient pas été endommagés.