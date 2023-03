Dégradation du milieu naturel : le premier adjoint de Guiche devant le tribunal de Bayonne

Raymond Pouyanné, 60 ans, n'a pas sa langue dans sa poche. L'élu de Guiche, premier adjoint au maire, n'apprécie guère de se retrouver à la barre de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne ce jeudi 16 mars 2023. Le "petit élu" comme il le dit lui-même, se défend avec vigueur, car il n'a pas le sentiment d'avoir fauté. Ce n'est pas le cas de la justice qui lui reproche d'avoir enfreint le Plan Local d'Urbanisme (PLU) et d'avoir engagé des travaux nuisibles à deux petits cours d'eau, à cause de l'enfouissement de gravats de construction sur des terres agricoles.

L'éleveur pense bien faire

En 2018, l'éleveur de blondes d'Aquitaine constate que son terrain agricole est mis à mal par des inondations répétées. "J'avais perdu une bête" explique-t-il. Pour faire face au glissement de terrain, il décide donc, de faire réaliser un remblai afin de stabiliser la pente. Un arrêté municipal de non-opposition le lui permet. Mais, deux ans plus tard, le Collectif des associations de défense de l'environnement (CADE), alerte la Direction départementale des territoires et de la mer. En cause : le remblai de 460 mètres carrés, réalisé avec des déchets de construction, qui recouvre un cours d'eau et en menace un autre. La justice engage alors une procédure et entend l'élu lors de l'enquête.

Conflit d'intérêts

La contradiction entre le PLU et les travaux est relevée par la présidente du tribunal, Emmanuelle Adoul qui insiste : "Vous êtes adjoint au maire et on ne peut pas ne pas constater qu'il y a un manifeste conflit d'intérêts dans l'obtention de cet arrêté, alors que le PLU interdit un tel remblai". Un argument de poids, d'autant que Raymond Pouyanné a aussi des responsabilités au Syndicat des berges de l'Adour qui regroupe 28 communes. De quoi donner du grain à moudre pour le procureur de la République en charge de l'accusation. "Cette affaire vient dans un contexte de déficit en eau qui doit nous ramener à une certaine humilité et nous forcer à faire mieux" explique Jean-Claude Belot. Si pour lui les infractions sont caractérisées, la sanction doit être adaptée. Il demande la remise en état des lieux. Un expert devra la valider.

Décision début mai

Du côté de la défense du prévenu, la relaxe est plaidée par Me Leslie Chasseriaud. "Cette terre, il l'aime et la défend, peut-être davantage que le CADE" explique l'avocate, qui déplore l'absence lors de ce procès de la société qui a réalisé le remblai qui fait polémique. Le jugement du tribunal de Bayonne sera rendu le 2 mai prochain.