Perros-Guirec : deux interpellations après les dégradations et la profanation de la stèle Simone Veil

Deux personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue, ce mardi, après la dégradation et la profanation de la stèle Simone Veil à Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor. Quatre actes avaient été commis entre début août et la mi août.

"Deux individus" soupçonnés d'avoir vandalisé la stèle Simone Veil à Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor, ont été arrêtés annonce ce mardi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Deux personnes en garde à vue

Joint par France Bleu Breizh Izel, le parquet de Saint-Brieuc confirme que "deux gardes à vue sont en cours depuis ce mardi" par la voix d"Antoine Loussot, chargé du dossier. Mais le vice-procureur refuse, à cette heure, d'en dire plus sur le profil des deux individus. "Les auditions et les investigations sont en cours, il y aura sans doute une communication plus complète ce jeudi" nous précise-t-il.

Quatre dégradations en 12 jours

Les 2, 8, 10 et 14 août, la stèle en l'honneur de l'ancienne ministre de la Santé a été dégradée à quatre reprises. Recouverte d'excréments d'abord, elle avait ensuite subi une profanation avec des inscriptions antisémites, des croix gammées et une étoile de David. Des plaintes avaient été déposées et un appel à témoin lancé par la gendarmerie. Emmanuel Macron, sur Twitter, s'était d'ailleurs fendu d'un message. "Jamais nous ne tolérerons que s’installe l’antisémitisme. Pour Simone Veil dont la stèle a été profanée, à tous, je veux le répéter : la France ne reculera pas".

"Aucune tolérance avec la haine antisémite", écrit pour sa part ce mardi Gérald Darmanin sur Twitter.