Dégradations à Dijon : deux agriculteurs déférés devant le parquet ce mercredi 7 avril

La manifestation régionale des agriculteurs ce mardi 6 avril à Dijon se poursuit désormais devant la justice. Deux des trois agriculteurs interpellés pendant le rassemblement organisé par les syndicats FRSEA et JA , ont été déférés devant le parquet ce mercredi après-midi pour être entendus par le juge des libertés.

La justice veut les placer sous contrôle judiciaire et leur interdire de manifester en Côte-d'Or. Les deux hommes sont poursuivis pour "violence aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique" et "participation à un attroupement en vue de violence et de dégradation".

Ils seront jugés le 16 juin devant le tribunal et risquent jusqu'à 5 ans de prison. Le responsable des Jeunes Agriculteurs de Côte-d'Or, Antoine Carré, interpellé lui aussi pendant la manifestation a été relâché faute d'éléments suffisants.

Quelque 300 tracteurs et 400 manifestants se sont d'abord arrêtés devant la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dréal), enfonçant la grille d'entrée avec un tractopelle et recouvrant l'accès d'amas de fumier, de pneus et de paille ensuite incendiés.

