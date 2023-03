Dégradations à la préfecture d'Albi : la FSU du Gard apporte son soutien aux militants syndicaux arrêtés

Des syndicalistes, soupçonnés d'avoir commis des dégradations visant la préfecture du Tarn à Albi lors d'une mobilisation contre la réforme des retraites, ont été interpellés ce jeudi et placés en garde à vue. D'après la députée LFI Karen Erodi, six personnes ont été interpellées en lien avec les dégradations commises le 16 mars, le jour où le président de la République et son gouvernement ont décidé d'opter pour l'emploi du 49.3, attisant la colère des opposants à la réforme. La FSU réagit avec indignation à l’arrestation de plusieurs militants et responsables syndicaux du Tarn, "dont notre collègue militant de la FSU-SNUipp81, aujourd’hui, à son domicile. Ceci s’inscrit dans un climat d’intimidations et de répression du mouvement social relayé par le Préfet du Tarn."

Des dizaines de sympathisants se sont rassemblés devant le commissariat de police d'Albi pour protester contre l'interpellation des syndicalistes.

Le 16 mars, lors d'un rassemblement qui a réuni environ 500 personnes, des manifestants ont incendié des poubelles contre le portail de la préfecture à Albi.

La FSU 30 apporte son soutien inconditionnel aux camarades du Tarn, et exige leur libération immédiate. Elle appelle à rejoindre le rassemblement prévu ce jour à 19 h devant la Préfecture à Nîmes pour dénoncer ces méthodes inacceptables par lesquelles le gouvernement entend semer le désordre dans notre démocratie.

La FSU Gard ajoute, dans un communiqué publié ce jeudi : "dans le contexte d’un appel au rassemblement devant les préfectures, ce jour du 30 mars, pour dénoncer les dérives du pouvoir en matière de maintien de l’ordre, marquées notamment par des violences policières inacceptables, la logique de criminalisation de l’action syndicale est totalement inacceptable et constitue une entrave au droit de manifester. Nous condamnons fermement l’escalade répressive destinée à discréditer le mouvement social au moment où le gouvernement a perdu toute légitimité pour faire adopter sa réforme des retraites et a choisi de l’imposer au mépris d’un véritable processus démocratique."

Le syndicat appelle à rejoindre le rassemblement prévu ce jour à 19 h devant la Préfecture à Nîmes pour "dénoncer ces méthodes inacceptables par lesquelles le gouvernement entend semer le désordre dans notre démocratie."