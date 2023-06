Dégradations après la mort de Nahel : "c'est scandaleux et incompréhensible" réagit la maire d'Amiens

"C'est scandaleux et incompréhensible" : la maire d'Amiens réagit sur France Bleu Picardie après les nombreuses dégradations commises à Amiens-Nord, Étouvie, et quartier Salamandre dans la nuit du 28 au 29 juin, suite à la mort de Nahel, 17 ans, abattu par un policier à Nanterre.

Des bâtiments publics pris pour cible

La maire dresse un premier bilan non-exhaustif des dégâts : "Je n'ai pas une idée complète, mais de très nombreux bâtiments publics utiles aux habitants ont été endommagés. La médiathèque d'Étouvie, la mairie de quartier l'Atrium, par ailleurs vandalisée à l'intérieur, l'Odyssée où se déroulent les centres de loisirs, l'ancienne école maternelle occupée par l'association d'insertion Synapse, dont les salariés sont au chômage technique. C'est scandaleux et incompréhensible." D'après la maire, un bus a été incendié alors même qu'il transportait des passagers.

La préfecture et la mairie ne communiquent pas pour l'instant sur des interpellations ou le profil des vandales. Brigitte Fouré salue le travail des forces de l'ordre et invite les habitants à garder leur sang-froid. Les agents de la ville sont à l'œuvre pour réparer et estimer les dégâts.