Dégradations au commissariat de Lorient : de la prison ferme pour quatre prévenus

Ils sont sept à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lorient ce lundi. Sept hommes âgés de 19 à 45 ans interpellés jeudi en marge de la manifestation contre la réforme des retraites dans la ville. Quatre d'entre eux ont été jugés en milieu d'après-midi, le procès des trois autres se poursuivait ce lundi soir. Les quatre écopent de peines de prison ferme : 12 mois dont six avec sursis l'un, 10 mois dont six avec sursis pour les trois autres.

Quatre policiers blessés

Ils sont condamnés pour avoir allumé des feux et brisés des vitres au commissariat et à la sous-préfecture de Lorient, en marge de la manifestation contre la réforme des retraites. Quatre policiers avaient été blessés

Un peu plus tôt, le procureur de la République avait requis 18 mois d’emprisonnement pour deux des prévenus dont 16 mois et un an ferme, et 15 mois dont 10 ferme pour les deux autres.

Trois autres suspects seront convoqués dans les prochains mois.