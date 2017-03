Dégradations du cimetière de Saint-Cyr en Saône-et-Loire : trois enfants de 10 et 11 ans avouent

Trois enfants de 10 et 11 ans ont avoué ce week-end être les auteurs des dégradations dans le cimetière de Saint-Cyr (Saône-et-Loire) les 18 et 19 mars dernier. Entre vingt et trente stèles ont été renversées.

Se sont-ils rendus compte de la portée de leurs actes ? Trois enfants de dix et onze ans ont donc avoué ce week-end avoir dégradé quarante-deux tombes du cimetière de Saint-Cyr. Interrogé par l'AFP, le procureur de la République de Chalon-sur-Saône, Damien Savarzeix, précise que "deux garçons de onze ans et un de dix ans ont été entendus samedi et ont reconnu les faits".

Quarante-deux tombes dégradées

Le week-end du 18 et 19 mars, entre vingt et trente stèles avaient été renversées pour les plus gros dégâts, surtout sur de vieilles tombes, sur près de 400 sépultures que compte le cimetière. Aucune revendication ni aucun signe religieux n'avaient été retrouvés, mettant les enquêteurs de la gendarmerie sur la piste de l'acte de vandalisme.

Les parents devront indemniser les victimes

Comme les auteurs des dégradations n'ont pas la majorité pénale, les parents -ou leurs assurances- seront tenus d'indemniser les victimes. Deux personnes ont porté plainte à ce jour

