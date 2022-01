Dégradations en série sur les décorations de noël en Dordogne

Le bonhomme de neige n'a plus de tête à Escoire et les sapins installés dans la commune sont à terre. Les décorations des fêtes de fin d'année ont été dégradées, même chose à Siorac-en-Périgord. Là-bas, cinq des six personnages de bois fabriqués par les employés municipaux et installés sur le rond-point, ont été volés regrette le maire, Daniel Roques. Les vols ont été constatés ce dimanche 2 janvier. "Ce n'est pas la première fois, à chaque fois que l'on installe quelque chose, c'est volé ou dégradé. C'était déjà arrivé lors du Tour de France, on avait installé des vélos anciens qui ont disparu. [...] C'est systématique mais je pensais que cela serait arrivé plus tôt [...] On est têtu et on va continuer, ils se lasseront avant nous". Le maire de Siorac-en-Périgord compte porter plainte.

A Escoire, le maire Joël Laguionie ne sait pas encore s'il va porter plainte, la décision sera prise lors du prochain conseil municipal. A Audrix, durant la nuit du 31 au 1er, la tête du mammouth en paille a été incendiée.

