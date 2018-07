Dégradations et trafic de drogue à St-Georges-d'Oléron : une bande de jeunes arrêtée

Par Mélanie Domange, France Bleu La Rochelle et France Bleu

Sur l'île d'Oléron, les gendarmes ont mis fin aux agissements de trois jeunes, deux garçons et une fille. Ils multipliaient les dégradations à St-Georges-d'Oléron. Et en plus, ils vendaient de la drogue, du cannabis à des collégiens et des lycéens. Un réseau qui se structurait.