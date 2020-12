Dégradations rue Sainte-Catherine à Bordeaux : un jeune homme condamné à 6 mois de prison ferme

Un jeune homme de 19 ans, jugé ce mardi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, a été condamné à six mois de prison ferme. Il avait notamment participé aux dégradions de vitrines de magasins rue Sainte-Catherine, lors de la manifestation contre la loi de sécurité globale du 28 novembre.

"Je n'étais pas venu à la manifestation pour détruire." Devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, un jeune homme de 19 ans a été jugé en comparution immédiate ce 1er décembre, pour avoir participé aux dégradations rue Sainte-Catherine du 28 novembre. Elles ont été commises pendant la manifestation contre la loi de sécurité globale. Le prévenu a été condamné à six mois de prison ferme.

Identifié par les enquêteurs grâce aux vidéos ayant circulé sur internet et aux caméras de surveillance de la ville, le jeune Bordelais a reconnu avoir incendié des poubelles et "étoilé" des vitrines de magasins. Les enseignes H&M, la FNAC, Galeries Lafayettes et McDonald's, dont certaines parties civiles dans le procès, ont été visées.

Vitrines brisées et poubelles incendiées

A l'issue de l'audience, le tribunal a précisément condamné le jeune homme à 18 mois de prison dont 12 avec sursis probatoire pendant trois ans. Il a donc 6 mois de prison ferme à exécuter mais sans mandat de dépôt. Cette peine est assortie d'une obligation d'activité ou de formation professionnelle, de soins et de réparation des préjudices causés. Il lui est également interdit de manifester à Bordeaux pendant deux ans et de se rendre aux Galeries Lafayettes de la rue Sainte-Catherine sur la même période.

S'il a été reconnu coupable de "dégradations volontaires", sur des vitrines de magasins et des poubelles, le jeune homme a été relaxé des faits de "participation à un groupement en vue de commettre des dégradations de biens."