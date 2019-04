Dégradations sur le sentier "chemins et dolmens" en Ardèche : le maire de Chandolas, écoeuré, porte plainte

Des panneaux installés sur le belvédère du Bourbouillet à Chandolas (Ardèche) ont été tagués à la peinture noire entre le 27 et le 29 mars. Ils avaient été mis en place il y a moins d'un an.

Chandolas, France

En quelques traits de peinture noire, un ou des vandales ont ruiné quatre panneaux d'interprétation mis en place sur le belvédère du Bourbouillet. Ce point de vue donne sur un ensemble de dolmens et son aménagement devait profiter, entre autres, aux personnes en situation de handicap pour lesquelles le sentier des dolmens n'est pas facilement accessible.

Le maire de Chandolas estime les dégâts à plus de 5000 euros, "de l'argent public" souligne t'il. Alain Mahey est écoeuré : "dégoûté. On est dans un site naturel. On a fait au mieux pour intégrer le belvédère et la signalétique à ce site naturel. Et finalement, un imbécile, en quelques secondes, a tout saccagé. C'est vraiment regrettable."

5 000 euros d'argent public

Alain Mahey a porté plainte auprès de la gendarmerie. Le ou les auteurs n'ont pas laissé de revendication particulière, hormis un "stop" lisible au milieu d'un graffiti. "Mais qu'est ce que ça veut dire? Personne ne le sait. Stop à quoi?" s'interroge le maire de Chandolas : "en général, les tags, on dit que ce sont des jeunes, mais là, on ne sait pas. Cela peut être un riverain, ou quelqu'un qui s'oppose à la mise en valeur des dolmens, ou un propriétaire terrien qui ne veut pas qu'on aille se promener par là. Il peut y avoir plusieurs pistes. On attend impatiemment les résultats de l'enquête."

Les élus vont voir avec l'entreprise qui leur a fabriqué les panneaux s'il existe un produit pour nettoyer la peinture sans endommager le reste ou si il faut complètement remplacer ces panneaux.