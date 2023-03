Déguisés en agent Veolia et en policiers, ils volent plusieurs milliers d'euros en Creuse

Les voleurs redoublent d'imagination pour tromper les habitants. Vendredi 24 mars, dans la matinée, des personnes âgées se sont fait cambrioler par trois malfrats déguisés, dans le nord de la Creuse, près de la frontière avec le Cher. Le scénario est poussé : un faux agent Veolia et deux faux policiers.

Le premier se présente comme un agent de l'entreprise Veolia et demande à vérifier la présence de Covid-19 dans l'eau. Il repart et revient dix minutes plus tard, menotté, encadré par ses deux complices, qui se font passer pour des policiers. Ils expliquent qu'ils viennent d'interpeller ce faux agent Veolia et demandent aux victimes de vérifier si aucun objet de valeur ne leur a été dérobé.

Plusieurs dizaines de milliers d'euros

Pendant que les personnes âgées recomptent leurs bijoux, l'un des deux faux policiers les suit. Le second les appelle ensuite en prétextant par exemple de leur faire identifier des objets dérobés. Le faux policier se retrouve alors seul pour voler tous les bijoux.

Au départ des trois malfrats, les personnes se rendent compte que des bijoux ont disparu. La somme atteint plusieurs dizaines de milliers d'euros d'après les gendarmes. Le couple a porté plainte et une enquête est en cours, mais les voleurs n'ont pas été arrêtés. Ils étaient vêtus de noir avec masques chirurgicaux, le faux agent Veolia serait porteur d'un gilet avec des bandes oranges.

Un scénario très classique

Ce type de scénario très bien rôdé est un classique du genre, selon les gendarmes. "Ce mode opératoire est ultra répandu partout en France. En Creuse, ça n'était pas arrivé depuis plusieurs mois. Souvent, il s'agit de vols en série, plusieurs dans une même journée, mais cette fois un seul fait a été signalé", explique un capitaine. "Souvent, ils portent des masques chirurgicaux en prétextant se protéger du Covid-19, mais c'est un moyen de dissimuler leur visage", soupire-t-il.

Face à ces comportements, les gendarmes recommandent de ne jamais laisser entre un inconnu, demander à l'agent sa carte professionnelle et signaler toute personne suspecte ou comportement insistant au 17. N'hésitez pas à alerter les personnes âgées ou isolées de votre entourage. En cas de doute, si quelqu'un frappe à votre porte en se présentant comme policier ou gendarme, appelez le 17 pour vérifier avant de laisser entrer cet inconnu.