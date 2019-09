Déguisés en Jean-Yves Le Drian, des escrocs auraient subtilisé 50 millions d'euros

Bretagne, France

50 millions d'euros ! C'est une escroquerie juteuse que les enquêteurs ont mis au jour en 2015. Quatre ans plus tard, sept personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris, fin août, pour "association de malfaiteurs", "escroquerie en bande organisée" ou "prise du nom d'un tiers".

Un masque en silicone

En 2015, le ministère de la Défense avait prévenu la Police que des escrocs usurpaient l'identité du ministre, le Breton Jean-Yves Le Drian et de ses collaborateurs auprès d'ambassades et de patrons. Ils utilisaient même, pour se rendre plus crédibles, un masque en silicone ! Ils demandaient de l'argent : pour payer des rançons pour libérer des otages, pour financer des opérations secrètes ou lutter contre les terroristes. Ils ont même tenté de vendre quatre hélicoptères Tigre à la Tunisie pour 19 millions d'euros... mais l'opération a avorté.

Ils auraient sollicité 150 personnes ou organismes, notamment des chefs d'états africains (comme Ali Bongo), des associations comme le Sidaction ou des personnalités religieuses comme le cardinal Barbarin.

Des virements de plusieurs millions d'euros

Au moins quatre se sont faits escroquer en 2016, notamment le richissime chef spirituel des musulmans chiites ismaéliens, le prince Karim al-Hussaini dit Karim Aga Khan IV, 79 ans, qui a ordonné un virement de 20 millions d'euros de sa fondation vers des comptes polonais chinois et français. Si des versements ont été bloqués, huit millions d'euros ont disparu.

L'un des hommes les plus riches de Turquie s'est fait piéger en 2016, et a accepté de verser plus de 47 millions de dollars sur des comptes chinois et émiratis pour payer la rançon de deux journalistes otages en Syrie.

Prochaine cible ? Le prince Albert

Les investigations ne sont pas terminées. Les enquêteurs ont notamment découvert dans les téléphones de deux des suspects, leur prochaine cible : Albert II de Monaco, assorti d'un essai de masque en silicone.