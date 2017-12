Le Cannet, France

L'un des occupants de la maison a été blessé au bras par un coup de feu tiré très vite après l'irruption de trois malfaiteurs dans une villa d'un quartier du Cannet.

Au départ pourtant, seuls deux voleurs sonnent à la porte, habillés avec de vieux uniformes de la police datant de plus de 10 ans. Ils prétextent une intervention et pénètrent alors dans la maison. Soudain, ils bousculent les propriétaires et font rentrer leur troisième complice.

Après menaces, ils repartiront avec des cartes bleues, des bijoux et des montres de luxe trouvés dans un coffre. Ils voleront également un imposant 4X4 que les vrais policiers cette fois-ci retrouveront un peu plus tard, abandonné et brulé dans la forêt de la Valmasque.

La police judiciaire niçoise a été saisie de l'enquête.