Déjà 22 morts en zone urbaine dans l'Hérault, plus que tout au long de l'année dernière

Montpellier, France

Les policiers, nationaux et municipaux, se sont postés au niveau du rond-point Antonin Artaud, sur l'avenue Pablo Neruda qui longe le quartier de la Mosson, là où une mère de famille est morte fauchée par une voiture folle la semaine dernière. C'est une portion de route limitée à 50 km/h.

Vitesse et téléphones portables

En à peine 10 minutes, quatre infractions graves ont été relevées. De quoi désoler le major Patrick Zietek, le chef de l'unité sécurité routière à Montpellier : "On est en plein milieu d'un rond-point, tout le monde nous voit, il y a des appels de phares et tout et ça n'arrête pas!" En une heure et demie, 19 infractions dont 12 liées à la vitesse. L'automobiliste le plus pressé roulait à 97 km/h.

Le nombre de morts en agglomération est dramatique selon la préfecture

Le gros problème en ce moment dans l'Hérault, ce sont les accidents en ville. Déjà 22 morts. Plus que sur l'ensemble de l'année dernière. Preuve du relâchement en agglomération selon Mahamadou Diarra, le directeur de cabinet du préfet. "On a observé un certain nombre de comportements très à risque, de personnes qui sous couvert de festivités de toute nature, 14 juillet, matches de football, font absolument n'importe quoi et après se trouvent des excuses alors que leur comportement est à l'origine de morts ou d'accidents graves".