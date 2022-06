Déjà "51 piqûres suspectes" pendant la féria de Nîmes selon Richard Schieven, adjoint à la sécurité

Une nouvelle réunion de sécurité a été organisée ce lundi matin, en marge de la féria de Nîmes, avec la préfecture, la police nationale et la mairie de Nîmes. Selon l'adjoint à la sécurité, Richard Schieven, interrogé en direct sur France Bleu Gard Lozère, il y a déjà plusieurs dizaines de victimes de piqûres sauvages depuis le début de la féria, mais malheureusement pas assez de plaintes.

Trop de victimes ne portent pas plainte

Selon les derniers chiffres officiels ce lundi matin, "nous en sommes à 51 victimes ayant reçu ce genre de piqûre, indique-t-il. Nouveau phénomène que nous prenons à bras le corps, avec les policiers municipaux et les services de l'État." Richard Schieven ajoute : "Oui il y a des plaintes, mais pas autant que ce que nous escomptions. Il y en a moins d'une dizaine. On attend que ces personnes se dirigent vers l'hôtel de Police. C'est quand même une infraction de droit commun. On est sur des violences volontaires avec arme par destination. Les auteurs peuvent avoir une peine de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros".

"Il y a des plaintes, mais pas autant que ce que nous escomptions. Il y en a moins d'une dizaine." - Richard Schieven, adjoint à la sécurité à la mairie de Nîmes

Jeudi, deux jeunes hommes ont été arrêtés, mais relâchés depuis. "Après exploitation de la téléphonie, vidéosurveillance, auditions de témoins, interrogatoires et diverses vérifications, les deux suspects ont été remis en liberté", a indiqué le procureur de la République de Nîmes Éric Maurel. "Il n'y en a pas eu d'autre, révèle Richard Schieven. C'est très difficile d'observer ce genre de phénomène, surtout quand les personnes s'aperçoivent plus tard qu'elles ont été piquées ; et quand on n'a pas de description des individus. Mais ces victimes doivent aller systématiquement sur des points de prise en charge par la sécurité civile, par la Croix-Rouge, par les sapeurs-pompiers. Il y a des examens réalisés sur place, des diagnostics et certaines personnes sont envoyées au CHU pour des examens supplémentaires".

Reste aussi cette question essentielle : des piqûres, mais aussi des produits injectés ? "On ne sait pas réellement s'il y a des injections particulières. Est-ce que ce sont exclusivement des piqûres avec aiguilles sans embout ? Seuls des examens toxicologiques peuvent le préciser. On n'a pas de retour de ces examens pour l'instant."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix