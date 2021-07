Déjà 6.000 touristes depuis le début de l'été dans la métropole du Mans

La métropole du Mans se veut optimiste sur la fréquentation de cet été. En cette fin juillet, il y a déjà eu 6.000 touristes comptabilisés dans les différents hébergements et à l'office de tourisme.

Un chiffre qui s'annonce en hausse par rapport à l'an dernier où il y avait eu 8.000 touristes sur l'ensemble de la saison. "Et il nous reste encore à venir l'événement ACO en août, les 24h du Mans, bien qu'on ne puisse pas compter sur l'affluence habituelle car il y aura une jauge", précise Lydia Hamonoux-Boiroux, élue à la métropole déléguée au tourisme.

Elle se veut confiante pour la suite de la saison : "Le pass sanitaire peut avoir une influence, c'est sûr, mais il y a aussi certains touristes qui hésitent à bouger. Je pense qu'on va aller vers une saison beaucoup plus favorable qu'en 2020." D'autant, ajoute-t-elle, qu'il reste le mois de septembre, un arrière saison habituellement favorable à la métropole.

Malgré cet optimiste, la fréquentation reste et restera largement inférieure à une année classique : en 2019, la métropole avait accueilli 56.000 touristes.

Entre 10 à 20% de baisse à Papéa Parc

A Papéa Parc, on se satisfait également de la situation. Depuis l'instauration du pass sanitaire, la fréquentation a diminué de 10 à 20%, malgré la présence d'un centre de dépistage à l'entrée. "C'est ce qui nous sauve", résume Florian Sacreste, le directeur du parc.

"Le mois d'août c'est le plus important de l'année, c'est 50% de nos entrées. On a mis des choses en place pour que tout se passe bien, alors je suis assez confiant", poursuit-il. "Il est possible que les règles sanitaires s'assouplissent, mais aussi que nos visiteurs soient de plus en plus vaccinés."

Ce jeudi 29 juillet, le parc accueillait 2.700 visiteurs. "Les gens ne se marchent pas dessus, il y a peu d'attente sur les manèges", se console le directeur en rappelant que certains sites ont vu leur fréquentation chuté de 50 à 60%. "Là c'est très très catastrophique, alors ça va, on est dans un esprit positif."