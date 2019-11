Déjà 8 motards morts sur les routes de la Loire depuis le début de l'année, la moitié percutée par une voiture

Villars, France

Les bonbons et les motos, ça suffit pour attirer les passants sur le stand de la FFMC dans le centre commercial de Villars. Très facilement, la conversation s'engage et chacun d'échanger sur son expérience de la route.

Et de parler notamment du grand oublié du code de la route : le clignotant. "C'est vrai que je l'oublie souvent", reconnait ce conducteur." En même temps, c'est ridicule dans un rond-point ! ", poursuit-il et Jean-Luc, motard de Saint-Victor-sur-Loire de lui expliquer que là comme ailleurs sur la route difficile de savoir avec certitude ce que va faire l'automobiliste.

"N'oubliez pas votre clignotant et aussi de bien regarder avant de vous engager dans une intersection !" répète inlassablement Christophe Babonneau, coordinateur de la fédération des motards en colère dans la Loire. "Depuis le début de l'année, huit motards sont morts sur les routes du département et dans la moitié des cas, ils n'étaient pas en cause. Souvent il s'agit de refus de priorité aux intersections". Et l'association de pointer aussi du doigt le "80 km/heure" : "des conducteurs se concentrent sur la vitesse et oublie le reste", assure Christophe Babonneau. En 2017, sur les 29 personnes tuées dans des accidents de la route, une personne était à moto.

La sécurité routière estime que les deux-tiers des motards décédés sur les routes de France ne sont pas responsables.