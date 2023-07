Déjà cinq condamnations après des violences dans le centre-ville de Nancy vendredi soir

Les premières condamnations sont tombées ce week-end en Meurthe et Moselle. En tout, cinq participants à des violences dans le centre-ville de Nancy dans la nuit de vendredi à samedi ont écopé de peines de prison.

Deux personnes ont écopé de peines de huit mois de prison dont quatre avec sursis pour avoir tiré avec des mortiers en direction de policiers. Ils ont reconnu les faits et accepté une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité. Pour résumer, ils ont plaidé coupable. Ils ont l'interdiction de paraître dans la Métropole pendant un mois et de détenir une arme pendant trois ans.

Une supérette dégradée

La même procédure a été utilisée pour deux autres personnes jugées pour avoir dégradé une supérette du centre-ville. Elles ont été condamnées à six mois de prison avec sursis, à un stage de citoyenneté et l'interdiction de paraître dans la Métropole pendant un mois. Enfin, un dernier homme a été condamné à cinq mois de prison avec sursis pour avoir participé à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Le parquet de Nancy reconnaît "une volonté d'apporter une réponse immédiate et ferme à une situation où l'ordre public est troublé".

Deux autres personnes seront jugés ce lundi après-midi en comparution immédiate pour avoir allumé des feux de poubelles dans le centre-ville de Nancy. Elles sont en situation de récidive.

Enfin, un mineur de 14 ans arrêté dans la nuit de samedi à dimanche est convoqué devant le tribunal pour enfants pour participation à un groupement en vue de la préparation de dégradations ou de violences.