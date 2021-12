Déjà condamné, le faux avocat de Montargis repris la main dans le sac

Condamné en mars dernier pour exercice illégal de la profession et escroquerie, un faux avocat, installé à Montargis, avait repris son activité à sa sortie de prison. Interpellé et incarcéré, il sera jugé en janvier prochain.

Un homme de 55 ans, déjà condamné pour exercice illégal de la profession d'avocat par le tribunal judiciaire de Montargis, a été de nouveau interpellé pour les mêmes faits. Multirécidiviste, l'escroc en robe noire a été placé en détention. Une information confirmée par le parquet de Montargis. Il comparaitra une nouvelle fois devant la justice le 5 janvier prochain.

A peine sorti de prison, il recommence

Bis repetita placent. Si en général les choses répétées plaisent, la locution latine, parfois employée dans les prétoires, ne s'applique guère en matière d'escroquerie. L'histoire parait aussi invraisemblable que loufoque mais un faux avocat, déjà condamné pour exercice illégal de la profession, escroquerie et usurpation de titre ou de qualité a été de nouveau pris la main dans le sac. En mars dernier, un homme d'origine turc avait été arrêté puis condamné par le tribunal judiciaire de Montargis à quatre ans de prison dont un an avec sursis. Installé dans des locaux Avenue du Général de Gaulle, il avait installé une plaque dorée sur le mur qui mentionnait qu'il était docteur en droit, avocat au barreau de Montargis. Il recevait, sans scrupule, ses clients, déposé des dossiers au tribunal, etc. En juillet sa peine avait été ramenée par la cour d'Appel d'Orléans à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis probatoire. Incarcéré à la prison de Saran, il a été libéré le 13 juillet. A peine sorti de cellule, il a poursuivi sa fausse activité.

Installé à la même adresse

Révélée par France Bleu Orléans, la médiatisation de cette escroquerie a délayé les langues. Plusieurs plaintes ont été déposées depuis au commissariat de Montargis. Elles concernent des faits antérieurs à la condamnation en mars du faux avocat et émanent pour la plupart de membres de la communauté turque de Montargis. Informé de ces plaintes, Loïc Abrial, le procureur de la République de Montargis, décide alors de poursuivre l'enquête. Confiée à la police judiciaire d'Orléans, elle va mettre à jour la persistance de l'arnaque. L'homme continue en effet de duper son monde. Il utilise le même local Avenue du Général de Gaulle, envoie des mails et des sms en sa qualité d'avocat. Interpellé mardi 7 décembre à son domicile dans le Nord de la France, placé en garde à vue, il a été incarcéré ce jeudi par le juge des libertés et de la détention après avoir été présenté au parquet. Le barreau des avocats de Montargis a de nouveau porté plainte. Il comparaitra devant le tribunal judiciaire de Montargis le 5 janvier prochain.