Brive : il se rend chez la mère de son bébé et la frappe violemment après une première condamnation

Neuf mois. Tel est le temps qui s'est écoulé entre deux condamnations pour violences conjugales à l'encontre d'un homme de 35 ans déjà très connu de la justice à Brive. Condamné à six mois ferme et un an et demi avec sursis le 7 octobre dernier, il avait aussi été signifié au mis en cause l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.

Déchaînement de violence mardi soir

Mais, ce mardi 16 juin dans la soirée, c'est bien au domicile de celle-ci qu'il s'est présenté. Là où vit aussi leur bébé de six mois, dans sa chambre au moment des faits.

Très alcoolisé, il a de nouveau violenté la mère du bébé. Elle a été saisie aux avants bras, jetée sur le canapé et au sol, et frappée à coups de poings à la tête. Dans le même temps, les chiens de l'homme violent mordaient la victime.

Un an ferme avec mandat de dépôt

Jugé ce jeudi selon la procédure du plaider coupable, l'homme écope de six mois de prison ferme.

Six mois supplémentaires viennent également d'être mis à exécution car il a, entre temps, été pris au volant sous l'emprise de l'alcool et été condamné le 18 mars dernier. Au total, il a été conduit pour un an à la maison d'arrêt de Tulle.