Déjà condamnée par la justice, une loirétaine prise en flagrant délit de dégradation de radars

Mercredi 9 septembre dernier, Karine S. est arrêtée aux alentours 22 heures 30 à Amilly par les policiers de Montargis en flagrant délit de dégradation de radar. Elle vient de badigeonner deux radars fixes avec une bombe de peinture. En garde à vue, elle reconnaît les faits. La quinquagénaire est bien connue des services de police. Deux jours avant, elle ne s’est pas présentée devant le tribunal de Montargis à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour répondre d’outrages et de menaces de mort envers des policiers du commissariat et une policière municipale mais aussi pour des dégradations sur les murs d'un bâtiment de la mairie et du Centre du Service National d’Amilly. Des faits commis en mai et juillet dernier.

Déjà condamnée par la justice

Mais Karine S. est aussi connue de la justice. Elle a été condamnée en décembre dernier à Orléans pour avoir manifesté cagoulée et en possession d’un couteau à cran d’arrêt et deux cartouches de calibre 22 lors d’une manifestation sur les retraites à Orléans. L’audience avait notamment révélé des SMS avec des groupes plus ou moins radicalisés et un tatouage emblème des Black Blocs chez cette habituée des rassemblements de gilets jaunes sur les ronds-points de Montargis. Le tribunal l'avait condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans. Cette fois, une expertise psychiatrique a été ordonnée avant un nouveau procès prévu le 30 octobre prochain. Le parquet de Montargis avait demandé son placement en détention mais le juge des libertés et de la détention a ordonné une remise en liberté sous contrôle judiciaire.