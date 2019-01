Déjà trois accidents mortels dans le Var depuis le début de l'année 2019

Var, France

Alors que les Bouches-du-Rhône célèbrent les bons chiffres de la mortalité routière en 2018, le Var commence très mal 2019 avec déjà trois accidents mortels sur les quatre premiers jours de l'année.

Deux collisions et un malaise

Mercredi 2 janvier, deux accidents mortels sont à déplorer. A Gassin d'abord, un jeune homme de 20 ans est décédé après un choc frontal avec une ambulance privée qui sortait du Pôle de Santé. Dans l'après-midi, à Sainte Maxime, une conductrice de 62 ans a perdu le contrôle de sa voiture après un malaise. Le véhicule a percuté un poteau.

Ce vendredi 4 janvier, c'est sur la Nationale 7 à Brignoles qu'un autre accident a eu lieu : une collision de plein fouet entre une voiture et un poids-lourd. Le conducteur, un homme de 70 ans, est décédé. Son épouse, passagère du véhicule, est grièvement blessée. Son pronostic vital est engagé. La petite-fille du couple âgée de 20 ans est aussi blessée mais plus légèrement. La RDN7 est restée fermée pendant plusieurs minutes entre Tourves et Brignoles.

[INFO TRAFIC] Suite à accident grave, un PL porte-véhicules s'est renversé et a percuté des 🚗🚗, la #RDN7 est fermée entre #Tourves et #Brignoles à hauteur de la route de #LaRoquebrussane quartier les Censiers. Déviation en cours par voie de desserte latérale. pic.twitter.com/ysyo9tIV3B — Gendarmerie du Var (@Gendarmerie_83) January 4, 2019

Une dame de 80 ans à contre-sens pendant 50km

Et le pire a sûrement été évité jeudi soir sur l'autoroute A8. Une conductrice de 80 ans, désorientée, a pris l'autoroute à contresens entre Brignoles et Le Cannet des Maures. Elle a parcouru une cinquantaine de kilomètres heureusement sans faire d'accident. Une patrouille de gendarmes a pu stopper la retraitée. Elle sera convoquée dans les semaines qui viennent par le médecin de la Préfecture pour un possible retrait de permis.