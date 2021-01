Déjeuner de chefs d'entreprises mayennais au restaurant : l'organisateur dément

L'organisateur de la réunion de chefs d'entreprises de la Mayenne dans l'enceinte d'un restaurant de l'agglomération lavalloise dément la verbalisation des convives présents. Selon les informations de France Bleu Mayenne, 18 personnes ont déjeuné mercredi 6 janvier dans un restaurant chic de l'agglomération lavalloise, pourtant fermé à cause de l'épidémie de coronavirus, et ont reçu une amende de 135€.

Mais Laurent Lairy, président de l'APM, l'Association progrès management, et organisateur de l'événement, donne une autre version. "On s'est réunis à 7h45 comme à chaque réunion pour une séance APM, dans une salle de 400m². On était quinze et on a respecté les gestes barrières", expose-t-il à France Bleu Mayenne. Selon lui, il ne s'agissait pas d'une salle privée du restaurant mais d'une "salle privatisée dans l'enceinte et à côté du restaurant". "Nous étions seize présents au déjeuner, quatre par table sur des tables qui peuvent accueillir 10 personnes, donc parfaitement éloignés les uns les autres", poursuit Laurent Lairy.

Et le président de l'APM nie les verbalisations : "La police nationale est venue dans cette salle et je les ai reçus. Les policiers ont constaté que nous étions en réunion, ils ont constaté que nous déjeunions et personne n'a été verbalisé". Laurent Lairy précise que les policiers sont repartis "sans autre problématique pouvant faire polémique parce qu'il n'y a pas de polémique sur le sujet".