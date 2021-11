Délibéré dans l'affaire Dujardin ce mardi : l'ex-prof de théâtre risque 4 ans de prison dont 2 avec sursis

Les mêmes réquisitions ont été prononcées à l'encontre de Guillaume Dujardin, lors du procès en appel le 21 septembre 2021 de l'ex-professeur de théâtre à l'université de Besançon : 4 ans de prison dont 2 avec sursis. Guillaume Dujardin est poursuivi pour agressions, harcèlement et chantage sexuel.

Jean Dujardin et son avocate lors du procès en appel de l'ex-professeur de théâtre à Besançon (21 septembre 2021)

Le professeur de théâtre bisontin Guillaume Dujardin sera fixé sur son sort ce mardi 30 novembre 2021.

Condamné en première instance à quatre ans de prison dont deux avec sursis, pour agression, chantage sexuel et harcèlement sur ses étudiants, l'avocat général a demandé la même peine, lors de son procès en appel le 21 septembre dernier. Il a aussi requis une interdiction d'enseigner ET d'exercer la profession de metteur en scène, à vie.

Des victimes qui toutes, sanglotent à la barre

Comme lors de la première audience, il y a eu toujours plus de questions que de réponses. C'est d'ailleurs ce qu'avait noté Me Lasalle, l'avocate des 9 victimes qui se sont constituées parties civiles, lors de sa plaidoirie. "Il y a beaucoup d'absence de réponse de monsieur Dujardin" avait-elle regretté. Car tout l'après-midi, ce mardi 21 septembre, les huit jeunes femmes et un jeune homme ont de nouveau livré leur témoignage, entrecoupé de sanglots, pour chacun d'entre eux.

C'était pas juste à poil!

Tous racontent la nudité imposée par leur enseignant, mais dans un but sexuel, avec de la violence. "C'était pas juste à poil!" raconte un étudiante en larmes : "c'était de la violence, du cul, du trash!". Tous sanglotent et s'accrochent à la barre. Expliquent avoir été sous l'emprise. "Je buvais ses paroles" explique une autre.

Des êtres vulnérables, partie civile

"Des êtres à peine sortis de l'adolescence, précise leur avocate, vulnérables, dont Monsieur Dujardin a profité pour aboutir à ses fins, à ses fantasmes d'obsédé sexuel". Me Lasalle qui rappelle aussi les centaines de photos et vidéos de femmes dénudées, retrouvées sur l'ordinateur de l'ancien professeur.

Je ne comprends pas, Guillaume Dujardin

Guillaume Dujardin lui ne tremble pas. Même lorsque la cour abat sa dernière carte en disant : "il y a eu un premier procès. Nous sommes au 2ème, au stade où il nous faut des réponses". Mais l'ex professeur répète, encore et encore : "J'entends la souffrance. Mais je ne comprends pas. Ca fait 3 ans que je m'interroge".

Le délibéré sera rendu ce 30 novembre.