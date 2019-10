Délinquance 2009-2019 : ce qui a changé à 10 ans d'écart en Côte-d'Or

Dijon, France

La criminalité en Côte-d'Or a-t-elle tendance à se développer de manière exponentielle ? Entre les idées toutes faites et la réalité, il peut y avoir de la marge. Nous nous sommes procurés les statistiques départementales sur le site du gouvernement, dont les chiffres remontent jusqu'en 1996. Nous avons comparé les données sur les neuf premiers mois de cette année et la même période il y a dix ans, en 2009.

Par souci de clarté, nous n'avons comparé que les années 2019 et 2009, mais vous trouverez ici des éléments de comparaison avec 1999. © Radio France - Denis Souilla

La Côte-d'Or ne ressemble pas aux Bouches-du-Rhône, et les homicides heureusement sont rares. On en compte deux depuis le début de l'année, autant que sur les 9 premiers mois de 2009. En revanche, les coups et blessures sont en nette progression de plus de 43%.

Les viols en forte hausse

A 10 ans d'écart, on note près de 6% de cambriolages supplémentaires, mais les vols avec ou sans arme ont chuté de 16%. Contrairement à ce que l'actualité pourrait laisser croire, les incendies, destructions et dégradations de véhicules et de biens reculent de près de 17%. Les violences, mauvais traitements sur enfants ont triplé, et le nombre de viols, 106 depuis le début de l'année 2019, a pratiquement doublé en 10 ans. Mais sur ces deux points, il est précisé que la société évolue, car les faits sont plus volontiers dénoncés qu'auparavant, il y a plus de révélations des cas, qui sont plus systématiquement enregistrés.

Enfin, les couples se déchirent plus souvent au sujet de la garde des enfants. Les délits qui y sont liés grimpent de 16% en 10 ans.