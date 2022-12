Délinquance à Bordeaux : les chiffres en baisse rive droite

Les cambriolages ont diminué de 17 %, les atteintes aux bien de 46% entre 2021 et 2022 selon la préfecture de Gironde

La préfète de la Gironde, Fabienne Buccio et Frédérique PORTERIE, procureure de la République de Bordeaux ont présenté ce vendredi les chiffres de la sécurité entre 2021 et 2022 sur les communes de Bordeaux, Bassens, Floirac, Lormont, Cenon et le quartier Bastide à Bordeaux. Le secteur regroupe 90.000 habitants.

Il est confronté depuis plusieurs années à "des problématiques de délinquance qui entretiennent le sentiment d’insécurité de ses habitants" écrit la préfecture dans un communiqué.

ⓘ Publicité

Sur cette zone, les cambriolages ont baissé de 17 %, les atteintes aux bien de 46% et les faits élucidés ont, de leur côté, augmenté de 23%, le nombre de personnes mises en gardes à vue a également augmenté de 10%.

La préfecture précise que "certaines situations (installations illicites, rodéos urbains, violences intra-familiales) continuent de nuire à la tranquillité des habitants de manière disproportionnée au regard de leur petit nombre". De quoi prouver selon les responsables le besoin de renouvellement de la "cellule d'objectifs prioritaires dédiée (COP33 Rive Droite)". Un cadre qui permet à la préfecture, la police, les communes et le parquet de travailler de manière coordonnée sur les situations préoccupantes identifiées.