Délinquance à Chenôve : le ras-le-bol des habitants s'exprime lors d'une réunion publique

Que fait la police ? Et que fait la justice ? Ces questions, les Chenevelières et Cheneveliers sont nombreux à se les poser. Chaque semaine, chaque jour, des actes de délinquance viennent gâcher leur quotidien. Nuisance, trafics, rodéos, ils ont pu exprimer leur colère, à l'invitation de leur maire.

Deux heures de débat dans la salle de réception de l'hôtel de ville, et le mot est lâché par le maire socialiste de Chenôve Thierry Falconnet : "fructueux". Ainsi décrit-il les témoignages tantôt émus, parfois tendus, mais "francs", avec ses administrés.

A ses côtés, le procureur de la république Olivier Caracotch et le directeur départemental de la sécurité publique Jean-Claude Dunand sont là pour répondre des agissements de la justice, et de la police. Objectif ? Entendre les habitants, tout en montrant que tout le monde agit, à son niveau, avec ses moyens.

Le procureur de la République de Dijon Olivier Caracotch, le maire de Chenôve Thierry Falconnet, et Jean-Claude Dunand le DDSP, répondent aux questions du public © Radio France - Arnaud Racapé

Sentiment d'impuissance

La Ville ? Elle vient de renforcer sa police municipale, elle embauche des médiateurs, propose des activités culturelles, la licence de sport à 15 euros, avance le maire. La police ? Elle tente de s'en tenir à ses trois principales missions, rappelle Jean-Claude Dunand : le maintien de l'ordre public, la lutte contre les trafics de stupéfiants, et la lutte contre les rodéos. La Justice ? Elle ne cesse de battre des records, poursuit Olivier Caracotch : nombre de jugements, nombre de détenus, durée moyenne d'emprisonnement, tout augmente en France ! Mais le sentiment dans la salle est un peu différent. Le quotidien des habitants à Chenôve, est bien souvent rythmée par les nuisances, les incivilités, les trafics. Et rien ne semble vouloir changer.

Un mariage qui tourne au vinaigre

Illustration pas plus tard que ce samedi 2 juillet. Ce jour-là, Marie-Anne est avec sa famille, pour assister au mariage de sa nièce. Mais la fête est rapidement gâchée par 150 personnes, les invités du mariage précédent. "Une population qui avait décidé de faire ce qu'elle voulait", témoigne Marie-Anne les larmes aux yeux, "en enfreignant les lois et le respect de l'autre. Quand on est sortis de la mairie, des scooters sont passé entre nos petits-enfants sans casque, pleine vitesse, passer au milieu de nos invités. Et là on se dit mais que fait la police, qui était au bout de la rue ?"

Réponse de Thierry Falconnet : "L'émotion de cette maman est palpable, légitime, je la partage, ces acte sont intolérables. Certains de mes collègues veulent faire payer une caution aux jeunes mariés pour éviter les débordements, mais au nom de quel article de loi ? Je préfère à ce que nous sensibilisions les gens, et ils seront sensibilisés puisqu'il y a plus de 40 contraventions qui ont été dressées par la police nationale et la police municipale pour non port de la ceinture, circulation en sens interdit, vitesse excessive, etc."

Notes d'espoir

Au micro, les témoignages s'enchainent. Untel voit des trafics dans sa cage d'escalier, une autre sa voiture brûlée, une autre encore a peur de sortir de chez elle. Même Thierry Falconnet y va de sa formule un peu sombre : "je ne veux plus parler de vivre-ensemble, car je sais que les gens n'y croient plus".

Pourtant d'autres habitants viennent avec leur lot d'espoir. Oui, Chenôve est une ville agréable, et oui, cette jeunesse a un avenir, avance courageusement Lola, 21 ans, étudiante en droit, et l'une des plus jeunes dans la salle. "Si on montre à cette jeunesse qu'on est là pour les aider à voir autre chose que leur quotidien, la drogue, les trafics, ils ne sont pas perdus, bien sûr que non !". Mimoun lui, aurait pu sombrer dans le deal, mais il a été sauvé par le sport, et la boxe. Il faut plus de sport, aller à la rencontre de ces jeunes, "on peut sauver la nouvelle génération" lance-t-il à l'assistance.

Au final, chacun repart avec le sentiment d'avoir pu dire les choses, et c'est déjà ça. "Le travail pour la sécurité publique, c'est de la coopération, de la confiance, c'est un travail ingrat, invisible, dont on ne voit pas forcément immédiatement les résultats sur le terrain", conclut Thierry Falconnet. Et pour poursuivre ces échanges et continuer de rendre compte de son action à la population, l'élu annonce la création d'un conseil participatif de la sécurité publique, qu'il compte réunir trois fois par an.