Délinquance à Paris : baisse des vols et violences dans les transports, à l'approche des Jeux Olympiques

Une baisse des vols avec violence, des cambriolages, et des violences dans les transports, mais une hausse des violences conjugales : c'est le bilan de la délinquance dressé par le préfet de police de Paris ce mercredi matin, sur le premier trimestre de l'année. A un peu plus d'un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, l'objectif est de sécuriser d'autant plus les sites de la compétition.

Moins de vols et cambriolages

Les vols avec violences affichent une baisse significative par rapport à la même période de 2022, selon la préfecture. Ils sont en baisse de 28,5% sur l’agglomération et de 33,7% à Paris. Les vols simples sont également en baisse de 6,9% sur l'agglomération et de 8,1% à Paris.

Le nombre de cambriolages commis dans l'agglomération a baissé de 6,5%, une baisse qui se ressent moins dans la capitale. Quant aux violences dans les transports de l'agglomération francilienne, elles ont chuté de 27% sur les trois premiers mois.

Hausse des violences conjugales

Les violences conjugales recensées, en revanche, on augmenté d'environ un quart à Paris (+24,2%) par rapport à l'an dernier. Cette hausse est plus modérée dans l'ensemble de la petite couronne (+11,1%). Point positif : le taux d'élucidation des enquêtes est en hausse, avec 159 affaires de plus résolues sur l'agglomération parisienne entre janvier et mars dernier, comparé au premier trimestre 2022. "Il y a un effet de libération de la parole et d'un accueil significativement renforcé des femmes victimes de violences conjugales", estime sur franceinfo le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.

Renforcer la sécurité en vue des Jeux Olympiques

"Sur les zones qui vont accueillir les Jeux Olympiques, nous sommes particulièrement déterminés à muscler notre dispositif policier, pour faire baisser encore plus la délinquance sur ces secteurs", indique Laurent Nuñez à nos collègues de franceinfo.

La préfecture de police compte notamment sur 2.800 agents de plus en sortie d'école, entre autres pour renforcer les brigades dans les transports. Une bonne nouvelle pour Reda Belhaj, secrétaire départemental unité SGP Police 94 : "ce sera déjà très bien car on a une grosse fatigue des policiers, explique-t-il à France Bleu Paris. Ca va nous permettre de pouvoir intervenir beaucoup plus vite, et aussi au niveau de l'investigation, si on peut accélérer le traitement des enquêtes, ce sera bon pour les Franciliens."