Délinquance : baisse des vols en Alsace en 2016

Les chiffres de la délinquance en 2016 ont été dévoilés ce mardi en Alsace par les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. On constate à peu près la même tendance dans les deux départements avec notamment une baisse des vols.

En Alsace, les vols ont diminué en 2016 selon les chiffres de la délinquance dévoilés ce mardi. Dans le détail : les vols avec violence sont en diminution de 30% dans le Haut-Rhin et de 6,9% dans le Bas-Rhin. On note également une baisse des vols sans violence et du nombre de cambriolages dans les deux départements. En revanche, les violences sexuelles sont en hausse : +20% dans le Bas-Rhin et +7% dans le Haut-Rhin.

Un phénomène prend de l'ampleur depuis quelques années, ce sont les affaires d'escroquerie avec + 23% de faits constatés dans le Haut-Rhin et +10% dans le Bas-Rhin. Le tribunal de grande instance de Strasbourg en a traité quasiment deux fois plus en 2016 qu'en 2015. Les escrocs se rendent au domicile de personnes âgées pour leur soutirer de l'argent ou des bijoux.

Le mauvais bilan de la sécurité routière dans le Bas-Rhin

Le nombre de morts a augmenté de 31,4% sur les routes du Bas-Rhin en 2016. 46 personnes ont été tuées contre 35 en 2015 et le nombre d'accidents est en hausse de près de 30%. La majorité a eu lieu hors agglomération, de jour et dans des conditions de circulation normale. En 2017, les actions de prévention et les contrôles seront renforcés.