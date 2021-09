Six mineurs ont été interpellés ce jeudi à Saint-Nazaire. Ces jeunes de 16 et 17 ans, bien connus des services de police, sont soupçonnés de multiples vols avec violences, leurs victimes étaient majoritairement des femmes. L'enquête aura duré plusieurs mois.

Délinquance : coup de filet à Saint-Nazaire, six adolescents interpellés

C'est ce qu'on appelle un joli coup de filet : la police de Saint-Nazaire a mis la main ce jeudi sur un groupe de délinquants. Cinq jeunes mineurs de 16 et 17 ans ont été interpellés le matin à l'aube, un sixième un peu plus tard en soirée. Bien connus des services de police, ils sont soupçonnés d'avoir commis de multiples vols avec violences, leurs victimes étaient en majorité des femmes.

la conductrice d'un scooter traînée sur une vingtaine de mètres

Tout commence le 25 février dernier à Saint-Nazaire : ils volent un scooter, la propriétaire ne se laisse pas faire, elle est traînée sur une vingtaine de mètres. Le même jour, une femme tente de résister quand ils lui arrachent son sac à main, elle est violemment projetée au sol. Le lendemain, dans le quartier de Penhouët près des Chantiers, ils entrent dans une maison, volent la voiture et partent avec à Saint-Brévin, pour commettre, là encore, le vol à l'arraché d'un sac à main. Le 11 mars, une automobiliste se fait voler son sac, elle sort pour tenter de le récupérer, ils repartent avec la voiture.

Une automobiliste rouée de coups

Leur violence monte en puissance le 4 avril : ils sortent de force une conductrice, la mettent à terre, la rouent de coups de pieds et de coups de poings. C'est ce qu'on appelle du "car jacking". Et encore une fois, la voiture servira pour une tentative de vol avec violences, cette fois au Pouliguen et à Guérande. A chaque fois donc, le même mode opératoire. Les véhicules la plupart du temps sont retrouvés carbonisés.

Ils ont tous été interpellés à Saint-Nazaire, sauf pour deux d'entre eux : l'un arrêté à Lorient, un autre extrait de la prison de Nantes où il purgeait une peine pour d'autres faits. Quant au jeune homme qui n'a été interpellé que le soir, il a été repéré par un agent de la BAC, rue Laennec à St Nazaire, à bord… d'une voiture volée ! Arrêté une première fois en début de semaine à La Baule, toujours à bord d'un véhicule volé, il avait été remis en liberté et était placé sous contrôle judiciaire.

Ces interpellations quasi-simultanées sont le fruit d'une longue enquête menée par les agents de l'Unité des Atteintes aux Biens de la Sûreté Urbaine.