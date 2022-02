Délinquance dans le Loiret : une évolution contrastée depuis cinq ans

La préfecture a dévoilé les chiffres ce vendredi : la délinquance a légèrement augmenté dans le Loiret en 2021 : près de 29.000 faits ont été constatés, c'est une hausse de 3% par rapport à 2020. A ceci près que le bilan de 2020 avait été tronqué en raison de la crise sanitaire et du confinement. Si on raisonne sur cinq ans, la délinquance a diminué de 12% dans le Loiret entre 2017 et 2021. Une baisse, donc, mais qui cache des évolutions contrastées.

Violences intrafamiliales et cyberdélinquance en forte hausse

La baisse la plus spectaculaire concerne les atteintes aux biens : - 37% depuis 2017. Vols à la roulotte, cambriolages, vols de véhicule, la préfecture évoque "une baisse historique". A l'inverse, les atteintes à l'intégrité physique des personnes continuent de progresser : 7.325 faits recensés dans le Loiret l'an passé, en hausse de 11% par rapport à 2020, et même de 18% par rapport à 2017. Mais cette progression est due pour beaucoup aux violences intrafamiliales : violences faites aux femmes, incestes, etc. Dans un contexte de libération de la parole et d'un meilleur accueil des victimes, nuancent les autorités.

Autre évolution significative, les escroqueries économiques et financières ont augmenté de 30% en cinq ans. La moitié des affaires concerne désormais les arnaques ou les piratages sur Internet. Cela touche des entreprises comme des particuliers, notamment des personnes âgées. "On a déploré 459 victimes de plus de 65 ans pour ce genre de délit en zone gendarmerie dans le Loiret l'an passé, souligne le général Christophe Herrmann, commandant de la gendarmerie en Centre-Val de Loire, nous avons enregistré 2.698 plaintes pour des escroqueries sur le net, c'est un record." Un record préoccupant puisque le taux d'élucidation de ce genre d'affaires est particulièrement bas, autour de 10%. La gendarmerie du Loiret compte désormais six enquêteurs spécialisés en cyberdélinquance, et un plan spécifique de formation va être déployé dans les prochains mois dans les différentes brigades du département.

Un millier d'amendes forfaitaires contre les usagers de stupéfiants

Violences conjugales, cyberdélinquance deviennent donc au fil des ans les nouvelles priorités des pouvoirs publics. Sans rien enlever à une priorité plus ancienne, mais qui reste d'actualité : la lutte contre le trafic de drogue. 1,2 tonne de cannabis et 70 kilos d'héroïne ont ainsi été saisis en 2021 dans le Loiret, aboutissant à 150 gardes à vue. Avec une technique de "harcèlement des points de deal", décrit Thierry Guiguet-Doron, le directeur départemental de la sécurité publique : "39 points de deal avaient été identifiés en zone police en 2020, il n'y en a plus que 20 actuellement. Ce sont des résultats encourageants, même si on sait que certains points de deal se déplacent et que c'est une lutte permanente."

Policiers et gendarmes ont aussi largement recours, désormais, aux amendes forfaitaires délictuelles - un outil mis en place en septembre 2020, qui permet de réprimer sur le champ le consommateur de stupéfiant, notamment de cannabis. 1.012 amendes de 200 euros ont ainsi été dressées l'an passé dans le Loiret. "C'est un outil utile parce qu'il nous permet de toucher une frange de la population, les petits usagers, qui étaient jusque là relativement épargnés, commente Thierry Guiguet-Doron. Là, la réponse pénale est immédiate, puisque l'amende est dressée dans la rue, à partir des terminaux portables dont nous sommes équipés." Le taux de recouvrement, cependant, ne dépasserait pas les 60%, et l'effet dissuasif de la mesure n'a toujours pas été démontré.