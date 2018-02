Landes, France

"Au niveau de la délinquance, la _tendance générale est positive_", commente le préfet des Landes, Frédéric Périssat, ce vendredi, au moment de livrer les chiffres de l'année 2017. Globalement, la délinquance a diminué de 3% en 2017 par rapport à 2016, le nombre de cas d'escroqueries économiques et financières a baissé de 9% et le nombre "d'atteintes aux biens" (les vols notamment) a, lui, baissé de 7% à la même période.

Cependant, ce bon bilan cache deux points noirs : la hausse du nombre de cambriolages et du nombre de cas de violences conjugales.

Concernant les cambriolages, d'abord : il y en a eu un peu plus de 1700 dans tout le département en 2017, un chiffre en hausse de 11% par rapport à 2016. Une progression "qu'il faut quand même relativiser, souligne Frédéric Périssat, car le nombre de cambriolages avait reculé ces 3 dernières années, il avait été particulièrement bas en 2016."

4 cas sur 5 non élucidés

Dans les trois-quarts des cas, les cambriolages touchent la zone gendarmerie, c'est-à-dire la zone qui se trouve en dehors de l'agglomération de Dax et de Mont-de-Marsan. Quant aux enquêtes, même si le taux d'élucidation a légèrement progressé en 2017, qu'il est bien meilleur que la moyenne nationale, il reste relativement faible : 4 affaires sur 5 ne sont pas résolues aujourd'hui.

"Voilà pourquoi il faudra poursuivre nos efforts entamés en 2016 avec les Gelac [groupes d'enquête de lutte anticambriolage] de six enquêteurs, mis en place dans chacune des trois compagnies de gendarmerie des Landes", indique le préfet.

Plus de cas de violences familiales

Et puis deuxième bémol : le nombre de violences physiques qui regroupe les bagarres et les violences intra-familiales - et notamment les violences conjugales - est en hausse en 2017. Une hausse de plus de 10%. Mais cela ne signifie toutefois pas forcément que la violence, réelle, a progressé.

"Ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, avec les dispositifs d'accès au droit, d'écoute de la part d'association, les victimes ou l'entourage sont mieux accompagnées pour signaler ces cas", explique Frédéric Périssat. A fortiori dans un contexte où la parole se libère.