Bilan mitigé concernant l'année 2017, augmentation de cambriolages, d'agressions, mais moins d'accidents et de tués sur les routes.

Vienne, France

On connait les derniers chiffres de la délinquance pour l'année 2017 dans la Vienne.

des cambriolages à la hausse

Concernant les atteintes aux biens : des cambriolages à la hausse + 189 faits constatés même si globalement on reste bien en deçà de la moyenne nationale. Cette augmentation de cambriolages concerne également les locaux industriels et commerciaux +32% en zone gendarmerie. A ce sujet, on notera quand même de belles arrestations notamment d'un gang organisé à l'origine d'une 40aine d'infractions.

En zone police, augmentation de vols avec violence en revanche baisse du vol de voitures. En matière de violences à caractère sexuel, la hausse constatée au niveau national se vérifie aussi dans la Vienne + 20% soit 50 faits en plus, et deux victimes sur trois connaissent leur agresseur. La délinquance des mineurs est aussi à la hausse.

une baisse historique du nombre de tués sur les routes

La bonne nouvelle nous vient donc de la sécurité routière avec une baisse historique du nombre de tués sur les routes en 2017. 20 personnes ont perdu la vie c'est 9 de moins que l'année d'avant. On déplore également moins d'accidents corporels et moins de blessés . Les jeunes paient à nouveau un lourd tribut : 7 étaient âgés de 24 ans ou moins, soit 35 % des personnes tuées. Les usagers de deux-roues motorisés sont également particulièrement touchés, soit 25% des victimes. L’inattention, la vitesse excessive ou inadaptée et l’alcool sont les facteurs principaux d'accidents mortels.