Délinquance en Ille-et-Vilaine : hausse des violences intrafamiliales et des cambriolages en 2022

Quel est le bilan de la délinquance en Ille-et-Vilaine en 2022 ? On fait le point ce vendredi avec le Colonel Sébastien Jaudon, le commandant du groupement de la gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : première donnée, elle concerne les affaires de violences intrafamiliales qui représentent 40 % de l'activité de vos hommes. C'est énorme comme chiffre 40 ?

Colonel Sébastien Jaudon : Oui, c'est 40 % de l'actualité judiciaire. Effectivement, c'est énorme. Et depuis le Covid, ce chiffre a augmenté de façon assez significative. On pensait avoir atteint un plateau, mais 2022 a démontré que malheureusement ce plateau n'était pas atteint et on a eu une augmentation l'année dernière de 22 % de ce type de faits.

Vous avez une explication à cela ?

Alors plusieurs explications à la fois. Effectivement, 90 % des faits de violences intrafamiliales sont commis sous fond d'alcool. C'est une réalité aussi et cela ne doit pas être un sujet tabou. La consommation d'alcool peut aider au passage à l'acte ou ça peut parfois désinhiber ceux qui souhaitent effectivement utiliser la violence. Après, encore une fois, depuis le Covid, on a vu des tensions plutôt exacerbées.

Est-ce qu'il y a des communes qui sont plus concernées que d'autres en Ille-et-Vilaine ou c'est assez homogène ?

Alors les violences intrafamiliales touchent toutes les communes et tous les milieux sociaux. Cela ne concerne pas qu'une seule et même population. Donc toutes les communes sont touchées par malheureusement ce type de faits.

Et quelle réponse alors pour vos gendarmes ? Elle doit de toute façon être rapide.

Aujourd'hui, toutes les violences sont devenues prioritaires pour nous. Depuis le Grenelle des violences conjugales, les modes opératoires ont quand même radicalement changé et on passe énormément de temps à la fois lors de l'intervention, pour pouvoir évaluer la situation, évaluer le danger pour les victimes. Ensuite, naturellement, toute la phase judiciaire est aussi assez lourde avec notamment des gardes à vue systématiques pour les auteurs. Et puis après, l'orientation de la victime. C'est aussi important de les orienter vers des intervenants sociaux, de pouvoir les appuyer avec les collectivités pour éventuellement reloger les victimes aussi. Donc c'est un processus qui est long et qui est compliqué.

Autre phénomène important à nouveau les cambriolages, revenus à des niveaux 2018, notamment pour les vols chez les particuliers ?

Oui, c'est ça. Je rassure quand même les auditeurs, on a une qualité de vie en Ille-et-Vilaine qui est assez exceptionnelle. Pour autant, vous avez raison, on a eu une augmentation très nette l'année dernière de ce type de faits, donc à la fois des cambriolages dans des résidences principales, des résidences secondaires, au même niveau que 2018. Tout ce qui avait été gagné pendant le Covid a été perdu. Mais aussi en matière de vols, avec l'inflation des prix du carburant, on observe aussi une hausse des vols de carburants.

Plus de 500 affaires l'an dernier en Ille-et-Vilaine ?

Oui, plus de 500 affaires, avec encore une fois un nombre de faits qui est corrélé au prix des carburants à la pompe. Après le début de la guerre en Ukraine, par exemple, les prix du carburant étaient au-delà de 2 euros/2,20 euros le litre. On a eu énormément de faits. Ça avait un petit peu baissé en fin d'année avec les différentes ristournes et les aides de l'État. Là, ça repart à la hausse. Donc, on voit très clairement qu'aujourd'hui le carburant est un produit de première nécessité et pour certains devenus un produit de luxe.

Et on vole donc dans les entreprises, mais aussi sur les exploitations agricoles et même chez des particuliers. Des voitures qui sont siphonnées la nuit ?

Oui, on a des vols qui vont de 20 litres à plusieurs milliers de litres. Donc, on a des particuliers, voire des agriculteurs, mais aussi des grandes entreprises du BTP qui peuvent être victimes de ce type de faits. Donc effectivement, personne n'est à l'abri.

Il y a eu aussi l'an dernier de nombreuses fugues de mineurs ?

Oui, alors on a environ 500 fugues par an en zone gendarmerie. C'est beaucoup. Donc effectivement, depuis le Covid, ce phénomène s'est accéléré. Ça nous impose, s'agissant de mineurs, de mettre en place des dispositifs de recherche qui sont très lourds, il n'y a pas une journée sans qu'il n'y ait de fugues. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui monte en puissance et on y est très attentif, y compris avec l'autorité judiciaire. Parce que dans les cas les plus graves ou les plus inquiétants, on ouvre des enquêtes judiciaires pour disparition inquiétante.

Est-ce que vous diriez qu'il y a assez de moyens en gendarmerie en Ille-et-Vilaine ?

On a toujours envie d'avoir plus de moyens. Des annonces ont été faites par le ministre de l'Intérieur, notamment sur des créations de brigades. Donc il y a effectivement une volonté d'accroître les effectifs, d'améliorer le maillage territorial. Après, encore une fois, on fait avec ce qu'on a et naturellement, on priorise les affaires, tout simplement.

Un mot de la délinquance routière, avec 45 décès en 2022 sur les routes d'Ille-et-Vilaine. L'alcool, la vitesse sont toujours les facteurs principaux des accidents mortels ?

Effectivement, le bilan routier n'est pas bon. Si on prend du recul, une focale sur dix ans, on a quand même moins de morts. Mais effectivement, sur 2022, les chiffres ne sont pas bons. Alcool, vitesse, consommation de stupéfiants aussi. Les gendarmes l'année dernière en Ille-et-Vilaine ont relevé plus de 1500 conduites sous stupéfiants. Et ensuite, on a aussi les distracteurs, notamment le téléphone portable, qui est en cause dans plus de 20 % des accidents.