Délinquance en Ille-et-Vilaine : les violences intra-familiales en forte hausse en 2021

L'Ille-et-Vilaine reste un département sûr, et Rennes Métropole ne connait pas de dégradation de la sécurité. C'est ce qui ressort globalement du bilan 2021 de la délinquance présenté jeudi 3 février par le préfet d'Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier. Mais l'an dernier, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont fortement augmenté; parmi elles les violences intra-familiales et sexuelles.

Violences intra-familiales en forte hausse

En 2021, les atteintes volontaires à l'intégrité physique se sont accrues de 7,7% dans le département. Les violences sexuelles ont augmenté de 17% et les violences intra familiales de 6,5% par rapport à 2020. En zone urbaine pour les policiers, comme zone péri-urbaine et rurale pour les gendarmes la parole se libère et les plaintes augmentent "tous les gendarmes ont reçu une formation spécifique en matière d'accueil conjugal. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de plaintes en brigade de gendarmerie, plus des trois quarts sont déposés par des femmes et moins du quart par des hommes. Les victimes se déplacent plus facilement pour déposer plainte" constate le colonel Sébastien Jaudon commandant du groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine.

Condamnations et prison

Chiffres à l'appui, la justice condamne les auteurs de violences conjugales : beaucoup de comparutions immédiates, 130 personnes sont actuellement derrière les barreaux de la prison de Rennes-Vezin, plus de 400 autres sont suivies dans le cadre d'un sursis probatoire. Des mesures d'éloignement sont prises aussi. Mais il reste beaucoup à faire "il y a encore beaucoup de victimes qui ne déposent pas plainte, ne franchissent pas les portes des commissariats ou des brigades et cela pour diverses raisons" déplore Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes "il faut continuer à les accompagner, à travailler pour créer un climat de confiance avec les victimes et être ferme avec les auteurs".

31 mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes sont mis en oeuvre actuellement en Ille-et-Vilaine dans le cadre d'un schéma départemental.