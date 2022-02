Les maires sarthois signent un accord avec la justice pour traiter eux-mêmes les petites infractions

En Sarthe, les maires peuvent désormais traiter les petites infractions. Un partenariat entre le tribunal judiciaire et les mairies a été mis en place, qui permet aux élus de répondre eux-mêmes aux faits de "petite délinquance".

Les deux conventions-cadres entre le parquet du Mans et l’AMF 72 ont été signées le 3 février 2022.

Les maires sarthois pourront désormais "faire justice" eux-mêmes s'ils constatent de petites infractions dans leurs communes. Et ce grâce à un accord, signé ce mercredi 2 février au tribunal judiciaire du Mans par la procureure de la république Delphine Dewailly, le président du tribunal judiciaire François Génicon et le président de l'association des maires de Sarthe Emmanuel Franco. Les élus pourront effectuer des rappels à l'ordre ou proposer des "transactions" pour réparer un préjudice fait à une commune.

Ce dispositif vise uniquement des petites infractions, comme taguer des panneaux ou décharger ses ordures sur la voie publique. Idem pour les peines, qui restent relativement petites : du travail d'intérêt général pour la commune (comme ramasser les feuilles) ou une indemnisation à verser auprès de la mairie. Au final, l'objectif est de lutter plus rapidement contre "la petite délinquance".

La justice "n'a pas les moyens" de répondre à ces petites infractions

Car au cœur de cette mesure, il y a surtout l'envie de raccourcir les délais de jugement pour les petites infractions. "Le texte prévoit des délais extrêmement courts", précise la procureure de la république Delphine Dewailly. "La convocation doit être sous huitaine, et la réponse sous quinze jours."

Des délais difficilement applicables aujourd'hui pour la justice : "Compte tenu de l'état asphyxié des effectifs de la justice française... on ne peut pas apporter une réponse rapide à ces faits, surtout s'ils sont de gravité modérée", souligne la procureure. "On n'en a pas les moyens."

Les signataires : le président du tribunal judiciaire François Génicon, la procureure de la république Delphine Dewailly, le président de l’association des maires, Emmanuel Franco. © Radio France - Solène Gardré

Une légitimité recherchée par les élus

Les maires devront donc revêtir une sorte d'habit de juge et certains l'attendent avec impatience. "Des élus souffrent par exemple des violences verbales et physiques avec leurs administrés, qui restent longtemps sans sanction", note le président de l'association des maires de la Sarthe, Emmanuel Franco. "Désormais, une réponse pourra être apportée plus vite !"

Et quand les élus constataient des infractions, la réponse à apporter était souvent compliquée. "Personnellement, j'ai déjà fait un rappel à l'ordre", se souvient Emmanuel Franco. "J'ai invité à la mairie des parents dont les enfants avaient brûlé un panneau d'affichage. Mais ça n'avait aucune valeur juridique, c'était juste le maire qui grondait !"

Le protocole reste bien sûr encadré par le tribunal, notamment grâce à la mise en place d'une juriste référente pour accompagner les maires.