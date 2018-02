Délinquance : forte baisse dans les quartiers du Havre

Par Amélie Bonté, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Les chiffres de la délinquance sont en baisse au Havre et plus particulièrement dans la Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) des quartiers Mont-Gaillard, Mare-Rouge, Bléville. Des quartiers qui seront dotés de plus d'effectifs policiers en 2019 dans le cadre de la police de sécurité et du quotidien.